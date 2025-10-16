Dragi Toše nikad neće biti zaboravljen, koliko se detalja iz njegovog života sjećate?

Dobrodošli na kviz posvećen Toši Proeskom — jednom od najvećih glazbenika koje je Balkan ikada imao.

Toše Proeski nije bio samo pjevač, već i simbol ljubavi, skromnosti i humanosti. Njegov glas, pjesme i osmijeh i danas žive u srcima milijuna ljudi diljem regije.

Kroz ovaj kviz prisjetit ćemo se njegovih najvećih hitova, uspjeha, životnih trenutaka i, naravno, njegove poruke koja nikada ne prestaje odzvanjati.

Sve isto je k'o nekada, sve isto je, ali ništa isto nije... Nastavite stihove pjesama Halida Bešlića OVDJE.

Koliko dobro poznajete jednog od najvećih umjetnika Balkana, Dinu Merlina? Kviz riješite OVDJE.



