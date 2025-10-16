Od lokalnih tribina do svjetskih pozornica: Zaprešić boysi slave 20 godina postojanja!

Dvadeset godina, pet prijatelja i pjesme bez kojih su nezamislivi svi veliki domaći uspjesi. Zaprešić Boysi slave okruglu obljetnicu! Njihove su pjesme davno prešle granice Lijepe Naše, a veliku bazu obožavatelja imaju i u Češkoj. Na što su najponosniji — zna naša Dijana Kardum.

Godina je bila 2005., a eterom se brzo proširila jedna navijačka pjesma — Boja mojih vena. I dok je Connect već bio poznat, javnost je tada prvi put čula — Zaprešić Boyse.

''Cijela priča oko Zaprešić Boysa počela je kroz navijačku subkulturu, tj. kroz život koji smo tada vodili. Bili smo mlađi, to nam je bilo svakodnevno. Vraćali smo se s jedne Dinamove utakmice — većinom smo navijači Dinama — a iako je jedan od nas navijač Hajduka, objeručke smo ga primili'', govori Marko Novosel.

''Uglavnom, nije to krenulo kao glazbeni projekt, nego spontano — skupina entuzijasta, navijača, ekipe iz kvarta'', dodaje Ivan Novosel.

Danas nema utakmice ni veselja na kojem se ne čuju njihove pjesme.

Od lokalnih tribina do Trga bana Jelačića i svjetskih pozornica, stihovi ove petorke postali su himne zajedništva, euforije i ponosa.

''Sve je jako brzo prošlo. Kad razmišljamo gdje smo sve bili — taj nas je put Zaprešić Boysa doslovno odveo na kraj svijeta.

Zamislite, dođeš na Novi Zeland, dočeka te hrvatska zajednica, i to ne samo Hrvati, nego i Maori — i svi pjevaju Neopisivo.''

I doslovno su ih pjesme vodile po svijetu — od Amerike do Novog Zelanda. Njihove pjesme nisu samo hitovi; one su učionica hrvatskog jezika, poveznica među generacijama.

''Uvijek volim istaknuti kad nam majka, koja živi u dijaspori već dvije-tri generacije, kaže: “Zbog vaših pjesama moje dijete priča hrvatski.”

To su trenutci koji ispune ponosom i veseljem — i nema tih novaca koji to mogu nadomjestiti.''

Nakon Boje mojih vena uslijedili su hitovi poput Srce vatreno, Neopisivo i Igraj moja Hrvatska. Njihove su pjesme pratile najponosnije trenutke jedne nacije.

''Moramo spomenuti doček 2018., nakon najvećeg uspjeha u povijesti hrvatskog sporta. Izađeš na pozornicu, a ispred tebe — 200, 300 tisuća ljudi, kroz grad se priča i do pola milijuna. Drugi poseban trenutak bio je kad smo s pjesmom Neopisivo otvorili obnovljeni vukovarski vodotoranj. To nam je ogromna čast i ponos — nešto što ćemo pamtiti cijeli život'', govori Ivan.

''Kad smo tek počinjali, rekao sam Marku, koji piše tekstove: ''Jednog dana pjevat ćemo u Lisinskom.'' On se nasmijao, a 2018. smo stvarno pjevali u Lisinskom, za Dan oružanih snaga RH — kadeti Hrvatske vojske bili su nam prateći vokali uz orkestar HV-a.''

Iako na prvu možda ne izgledaju tako — ovi su dečki zapravo pravi emotivci.

''On se najviše rasplače sam na svoje pjesme! Kad pišem pjesmu — ako mi suza ne poteče, ako mene ta pjesma ne dirne, bez obzira što sam je ja napisao — onda to nije to.''

A emocije su ih povezale i s publikom izvan granica Hrvatske. U Češkoj i Slovačkoj imaju veliku bazu obožavatelja.

''To je fenomen koji traje već dvije-tri godine. Stvorili smo fan bazu u Češkoj i Slovačkoj — najviše u Češkoj, gdje smo dosad imali četiri koncerta, svaki s više od tisuću ljudi. Publika kupuje karte, majice, dolazi dan ranije... Na jednom koncertu u Češkoj, prije dva mjeseca, jedan nas je čovjek zamolio da mu pomognemo zaprositi djevojku nakon pjesme Igraj moja Hrvatska. Naravno, ispunili smo mu želju!''

Zapjevali su ondje i na jednoj svadbi.

''To je posebna priča. Dečko iz Hrvatske, iz Daruvara, ali Čeh — njegova buduća supruga kontaktirala nas je preko Instagrama i rekla da bi ga željela iznenaditi. Dogovorili smo sve u tajnosti, organizator nas je doveo do šatora, i kad su mladenci ušli — mi smo zapjevali! Bilo je suza, smijeha, a svatovi — pola Hrvati, pola Česi!'' priča Marko.

Dvadeset godina kasnije — vraćaju se svojim počecima.

Za okruglu obljetnicu pripremaju remake pjesme Duša moga grada — simbolično zatvaraju jedan krug i otvaraju novi.

''Želimo obilježiti 20 godina — i to već činimo kroz koncerte i druženja.

Duša moga grada bila je naš prvi samostalni singl i već deset godina razmišljamo o remakeu i novom spotu. Sad je pravo vrijeme za to.''

A 20. rođendan proslavit će, naravno — koncertom u Zaprešiću.

Galerija 23 23 23 23 23

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Svi su gledali u Kolindine cipele koje su zasjenile i njezin zeleni outfit!

1/5 >> Pogledaji ovu galeriju +0 inMagazin Tek joj je 16, a pokazala je humanost i veliko srce: Upoznajte Enu i njezine životinje!