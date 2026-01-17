Što čeka Eurosong? Najkontroverznije izdanje u posljednjem desetljeću tek počinje

Zemlje diljem Europe polako biraju svoje predstavnike za jubilarno, 70. izdanje Eurosonga. Finale je rasprodano za samo 14 minuta, a natjecanje donosi niz promjena, ali jedno je sigurno: ni ove godine neće proći bez kontroverzi.

Bojkoti, zabrane i promjene. Eurosong još nije ni počeo, a o njemu već bruji cijela Europa. Austrijancima je ključna jedna poruka.

"Grad Beč odobrio je proračun od oko 23 milijuna eura kako bi podržao aktivnosti ORF-a i EBU-a. Uvjeren sam da neizravni povrat ulaganja premašuje taj iznos. No, za nas to prije svega nije pitanje novca i financijskih uvjeta, najvažnije je slati slike mira u svijet", izjavio je gradonačelnik Beča Michael Ludwig, koji će treći puta u povijesti ugostiti natjecanje.

Organizatori izbjegavaju komentirati politička previranja i naglašavaju - eurovizijski kotač već se zakotrljao. Selekcije kreću!

"Što znači da će se u javnosti pojaviti više od 900 novih pjesama – samo da dobijete dojam razmjera svega što se događa. A samo će ih 35 u svibnju stići do finala ovdje u Beču", otkrio je direktor Eurosonga Martin Green.

Dio publike i dalje govori o dvostrukim standardima. Ako je Rusija isključena prije nekoliko godina, mnogi pitaju – zašto Izrael ostaje?

Eurosong 2026. - 3 Foto: Profimedia

"Petero zemalja, znači Španjolska, Nizozemska, Island, irska i Slovenija su odustale od Eurosonga i to je njihovo legitimno pravo s kojim se mi možemo, ne moramo slagati, ali naravno da ako se dovodi u pitanje jedno, može se dovoditi u pitanje i drugo", otkrio je naš glazbeni kritičar Hrvoje Horvat.

S ukupno 35 zemalja sudionica, ovo će biti Eurosong s najmanje natjecatelja od 2004. Ipak, nije sve crno: neke se zemlje vraćaju na veliku pozornicu!

Eurosong 2026. - 1 Foto: Profimedia

"S radošću pružamo ruku dobrodošlice trima zemljama koje se vraćaju nakon nekoliko godina pauze: Rumunjskoj, Bugarskoj i Moldaviji. Apsolutno sam siguran da nas očekuje prekrasna proslava", ushićen je direktor austrijske televizije ÖRF Roland Weissmanns.

Promjene su zahvatile i glasanje. Žiri se vraća u polufinalne večeri, a omjer glasova publike i stručnjaka izjednačen je na 50:50.

Eurosong 2026. - 1 Foto: Profimedia

"Do neke mjere te promjene pokazuju da oni priznaju da je nekih problema oko glasanja bilo. Ali će i nakon ovoga Eurosonga opet biti problema i pisat će se o tome kakvih je problema bilo oko glasanja jer nikad nema 100% zadovoljnih - tu jednostavno nema pozitivnog rješenja", mišljenja je Horvat.

Dopušteni su i politički simboli u publici, poput palestinskih zastava, a zviždanje se više neće utišavati.

"Mislim, ako je zviždanje jedan od ono momenta u kojima netko može izraziti svoj protest protiv nekoga, onda je to ok, kao i pljesak, ne? Ali mislim da će sve to skupa zapravo proći prilično onako lišo", vjeruje Horvat.

JJ, Austrija Foto: Afp

Unatoč svemu, očekivanja su velika. Jer na Eurosongu ne pobjeđuje uvijek najbolja pjesma, nego ona koja ostavi dojam i pogodi publiku. Ždrijeb je već održan – Hrvatska za sada jedino zna da nastupa u prvom dijelu prve polufinalne večeri, 12. svibnja. Hoće li promjene donijeti mirniji Eurosong – pokazat će svibanj u Beču.

Pjesme ovogodišnje Dore poslušajte OVDJE.

