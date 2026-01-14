Ulaznice za Eurosong rasprodane u manje od sat vremena, cijene su bile paprene!

Organizatori Eurosonga 2026. objavili su kako su sve ulaznice za ovogodišnje natjecanje, uključujući i generalne probe, rasprodane u sat vremena.

Iako je Eurosong tek za četiri mjeseca, praktički svih 90.000 ulaznica za ovogodišnje izdanje u Beču rasprodano je u rekordnih nekoliko minuta, rekli su organizatori u utorak.

Kako prenosi HINA, ulaznice za veliko finale su rasprodane u svega 14 minuta, a ulaznice za generalne probe su razgrabljene unutar sat vremena, kazala je Europska radiodifuzijska unija (EBU).

Fanovi Eurosonga Foto: Profimedia

Predviđeno je ukupno devet događaja tijekom tjedan dana, uključujući dvije generalne probe uoči svakog prijenosa uživo. Bilo kakve preostale ulaznice, npr. u slučaju da delegacije pojedinih zemalja ne iskoriste sve koje su im dodijeljene, bit će puštene u prodaju kasnije, rekao je EBU.

Cesár Sampson Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Preporuke Iza isklesanog tijela i žestokih uloga skriva se ljubavna priča koja traje već 26 godina

"Reakcija je bila fenomenalna", kazao je ravnatelj natjecanja Martin Green u priopćenju. "Vidjeti da se svaki nastup toliko brzo rasprodao je snažan podsjetnik na ono što natjecanje za pjesmu Eurovizije predstavlja: radost, zajedništvo i zajedničko iskustvo u vrijeme kada se to čini važnijim nego ikada".

Cesár Sampson, Alexandra Maritza Wachter Foto: Profimedia

Prije početka prodaje, svi zainteresirani morali su se prijaviti za pretprodaju kako bi dobili kod ili bili stavljeni na listu čekanja. Nekoliko dana prije nego je počela prodaja, objavljene su cijene koje su se kretale od 10 eura (stajanje u sektoru D za treću generalnu probu) do 360 eura (stajanje u golden circle za finale).

Sedamdeseti Eurosong je mjesecima zasjenjen raspravom o sudjelovanju Izraela s obzirom na njegovu dvogodišnju vojnu kampanju u Pojasu Gaze. Iz tog razloga s natjecanja su se povukle Irska, Island, Nizozemska, Slovenija i Španjolska.

Hrvatski predstavnik, koji će biti izabran na Dori, nastupat će u prvom polufinalu. Više o tome pročitajte OVDJE.

Kako izgleda pozornica, pogledajte OVDJE.

Koji noviteti su uvedeni ove godine na Eurosongu, pogledajte OVDJE.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Nekad i sad Sjećate se blizanaca koji su zaludjeli Hrvatsku, punili dvorane pa nestali? Evo što se dogodilo s njima!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Kako izgleda manje poznati brat Enriquea Iglesiasa? Bio je model, u glazbi nije ostvario velik uspjeh

Pogledaji ovo Celebrity Plaža, sunce i Bloom: Maja Šuput podijelila nove čarobne prizore s odmora

Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer progovorio o planovima za djecu s partnerom iz Srbije