Princeza žrtva pornografije: Cijeli slučaj istražuje i FBI, detalji su užasavajući

Princeza Catharina-Amalia iz Nizozemske postala je žrtva deepfake pornografije.

Princeza Catharina-Amalia (21) iz Nizozemske postala je žrtvom zastrašujućeg napada pomoću deepfake pornografije, prenosi Daily Mail.

Ta prijestolonasljednica našla se u manipuliranim videima koji su šireni na internetskim stranicama poput MrDeepFakes, prema izvještaju norveških medija.

U videima je njezino lice montirano na tijela glumica, stvarajući intimne snimke koje su obmanjivale gledatelje. Vlasti u Nizozemskoj i FBI surađuju u gašenju tih web-stranica, a zastrašujuće je da je osim Amalije u videima bilo još 70 nizozemskih žena.

Nažalost, to nije prvi put da je Amalia napadnuta na internetu. Još 2022. godine bila je meta sličnih napada, zbog čega je o temi deepfake tehnologije pisala u sklopu svojih studija na Sveučilištu u Amsterdamu.

Amalia, koja je prva u nasljednom redu za prijestolje, ima podršku svojih roditelja, kralja Willema-Alexandera i kraljice Maxime. Nakon prijetnji otmicama organiziranih kriminalnih skupina Amalia je neko vrijeme živjela u Španjolskoj. Zbog toga je bila prisiljena napustiti studije u Amsterdamu, a premijer Mark Rutte izrazio je zabrinutost za njezinu sigurnost.

Catharina-Amalia rođena je 7. prosinca 2003. u Haagu kao najstarija kći kralja Willema-Alexandera i kraljice Máxime. Ima dvije mlađe sestre, princezu Alexiju i princezu Ariane. Od abdikacije svoje bake, kraljice Beatrix, 2013. godine nosi prestižnu titulu Princeze od Oranije – što znači da je prva u redu za nizozemsko prijestolje.

Nakon što je srednju školu završila s odličnim uspjehom, Amalia je upisala interdisciplinarni program Politika, psihologija, pravo i ekonomija na Sveučilištu u Amsterdamu. Njezin akademski interes nije samo teorijski – završnu tezu posvetila je regulativi umjetne inteligencije i ljudskim pravima. Osim studija, planira i vojnu obuku kroz posebni program Defensity Collegea.

