Princ Harry vraća se u London: Njegov rat protiv britanskih medija ulazi u završnu fazu

Britanski princ Harry sljedećeg tjedna dolazi u London zbog sudskog postupka koji otvara pitanja odnosa medija i privatnosti. U proces ulazi s još nekoliko poznatih osoba, a slučaj bi mogao imati dugoročan utjecaj na rad britanskih medija.

Rat princa Harryja protiv britanskih medija ulazi u završnu fazu. Sljedećeg tjedna na Visokom sudu u Londonu počinje suđenje u kojem Harry tuži izdavača Daily Maila zbog navodnih nezakonitih radnji koje su, tvrdi, pridonijele njegovu odlasku u Sjedinjene Države.

''Tužitelji su očito osobe vrlo visokog profila – princ Harry, aktivistica Doreen Lawrence i bivši britanski zastupnik Simon Hughes. Svi su oni pokazali veliku odlučnost ne samo u traženju financijske odštete za navodna nezakonita postupanja iz prošlosti, nego i u nastojanju da se u javnosti razotkrije što je moguće više informacija'', rekao je Damian Tambini, stučnjak za regulaciju i politiku medija.

Pogledaji ovo Celebrity Markantni partner Maje Šuput iznenadio vratolomijama nasred rajske plaže!

Harry, koji je imao samo 12 godina kada je njegova majka, princeza Diana, poginula u prometnoj nesreći dok su je progonili paparazzi, godinama kritizira agresivne metode britanskih tabloida. U tužbi mu se pridružio i glazbenik Elton John te još nekoliko javnih osoba.

Meghan Markle i princ Harry - 4 Foto: Afp



''Tržište novina u Ujedinjenom Kraljevstvu, još unatrag mnogo, mnogo godina, zapravo nije služilo javnom interesu. Umjesto toga, vrlo brzo je zauzimalo moralno uzvišenu poziciju, dok je istodobno na izrazito licemjeran način, bilo spremno koristiti se zakulisnim metodama, masovno kršiti zakon'', dodao je Tambini.

Princ Harry Foto: Profimedia

Ovo nije prvi put da se princ Harry sudski obračunava s britanskim medijima – već je svjedočio u ranijem postupku vezanom za prisluškivanje telefona, u kojem mu je dosuđena odšteta od 180 tisuća dolara.

''Ako ovo suđenje ne uspije po većini ili po svim spornim točkama, mogli bismo nagađati da bi to mogao biti svojevrstan prijelomni trenutak. To bi mogao biti trenutak u kojem je prisluškivanje telefona, kao skup problema, doista konačno nestalo s dnevnog reda. Ipak, iznenadilo bi me da se temeljni problemi povreda privatnosti, kršenja prava i neetičnog izvještavanja u budućim godinama ne pojave ponovno u nekom obliku'', objasnio je Tambini.

Pogledaji ovo Celebrity Velika regionalna zvijezda čeka prvo dijete! Najljepše vijesti sama je potvrdila

Za princa Harryja, koji je s Meghan Markle 2020. napustio kraljevske dužnosti i preselio se u Kaliforniju, ovaj slučaj očito je više od sudskog postupka – riječ je o osobnoj borbi za promjenu načina na koji britanski mediji koriste svoju moć.

Nedavno su se Harry i Meghan povukli se iz organizacije koju su osnovali! Više o tome pisali smo OVDJE.

Meghan Markle i princ Harry - 2 Foto: Afp

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Euforija u Splitu! Pogledajte atmosferu uoči Thompsonova koncerta, stigao je i Miro Bulj

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naša misica Laura ponovno obara s nogu: Prizorima u bikiniju užarila je mreže

Pogledaji ovo Celebrity Meghan Markle i princ Harry povukli se iz organizacije koju su osnovali!