Bivši francuski predsjednik nakon problema sa zakonom uživa u egzotičnom raju

Nicolas Sarkozy nakon problema sa zakonom snimljen je kako trči i odmara se na egzotičnom karipskom otoku Guadeloupeu.

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, koji je u siječnju napunio 70 godina, trenutačno boravi na egzotičnom otoku Guadeloupeu u Karipskom moru. Iako je riječ o destinaciji koja poziva na potpuno opuštanje, Sarkozy i ovoga puta pokazuje da mu aktivan stil života ostaje prioritet.

Umjesto ležanja u hladu palmi, bivši državnik dane provodi – u pokretu. Paparazzi su ga snimili dok je trčao uz obalu, bez majice, u sportskim kratkim hlačama i tenisicama.

Nicolas Sarkozy Foto: Profimedia

Unatoč godinama, Sarkozy djeluje fokusirano i u dobroj formi, a prizori s karipskih staza potvrđuju da redovita tjelovježba ima važnu ulogu u njegovoj rutini. Poznat po disciplini i energiji, bivši predsjednik Francuske očito ne pravi iznimke ni tijekom blagdanskog odmora.

Nicolas Sarkozy Foto: Profimedia

Inače, bivši francuski predsjednik nedavno je pušten iz zatvora nakon što je tri tjedna proveo iza rešetaka na početku petogodišnje kazne. Iako su mediji pisali da mu je strogo zabranjeno napuštanje Francuske, čini se da to ipak nije u potpunosti tako. Trenutačno se nalazi pod strogim sudskim nadzorom, a žalbeno suđenje očekuje se iduće godine, piše BBC.

Nicolas Sarkozy Foto: Profimedia

Nicolas Sarkozy, Carla Bruni Foto: Afp

