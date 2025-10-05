Pretraži
"najveća tuga i bol"

Naša glazbena diva dirljivom objavom se prisjetila pokojne kćeri: "Naša jubav kraja nima"

Piše E.G., Danas @ 17:35 Celebrity komentari
Meri Cetinić Meri Cetinić Foto: Neja Markičević/Cropix

Meri Cetinić emotivnom objavom se prisjetila kćeri Ivane na dan kada je trebala proslaviti 49. rođendan.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Meri Cetinić se prisjetila kćeri Ivane na njezin 49. rođendan
"najveća tuga i bol"
Naša glazbena diva dirljivom objavom se prisjetila pokojne kćeri: "Naša jubav kraja nima"
Gdje je danas Madeline Zima iz "Dadilje"?
nije više mala
Sjećate li se Gracie iz "Dadilje"? Danas je prava ljepotica!
Muškarac umalo izazvao incident na koncertu Due Lipe
"okreće mi se želudac"
Neugodna scena na koncertu senzacije s Kosova, morali intervenirati zaštitari!
Krešo Bengalka pokazao majku
jednostavno najbolje
Krešo Bengalka pokazao tko mu je najveći oslonac u životu: "Da nije bilo nje..."
Vittoria Ceretti i Kaia Gerber na pariškom Tjednu mode
ukrale pažnju
Tko je gledao u oči? Kada su one kročile, ostavile su malo toga mašti!
Heidi Klum u prozirnom izdanaju pokazala apsolutno sve
ostavila sve bez riječi
Čipka ispod koje je nosila samo tange pala je u drugi plan kad se nasmijala i pokazala zube
Hana Huljić Grašo u rijetkom izlasku zablistala s Anamariju Asanović
prekrasne dame
Grašina Hana u rijetkom izlasku s kćeri bivšeg vatrenog, jedan detalj svima je zapeo za oko
Mila Elegović se oprostila od Ivana Balića Cobre
"Otišao je..."
Neutješna Mila Elegović oprostila se od dugogodišnjeg partnera: "Moje sve"
Hana Huljić Grašo pokazala kćer Albu na slikama s plaže
"koja žena"
Grašina Hana iznenadila fotkama u kupaćem, no pažnju je ukrala kći Alba!
Ljubavna priča Dicka Van Dykea i 46 godina mlađe supruge Arlene Silver
ne kriju svoju sreću
On ima 99, a ona 54 godine: Priča o braku koji prkosi svim predrasudama
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Automobilom se zabio u radni stroj, na mjestu je poginuo
Očevid u tijeku
Automobil se zabio u radni stroj, vozač na mjestu poginuo
Stigla je najavljena promjena vremena
Žestoki listopad
Hrvatska na udaru žestoke promjene vremena! Pada snijeg, moguće su i poplave
U Sloveniji lavina zatrpala trojicu hrvatskih planinara?
lavina u sloveniji
FOTO Spasioci pronašli tijelo jednog od trojice planinara, potraga obustavljena
show
Heidi Klum u prozirnom izdanaju pokazala apsolutno sve
ostavila sve bez riječi
Čipka ispod koje je nosila samo tange pala je u drugi plan kad se nasmijala i pokazala zube
Hana Huljić Grašo u rijetkom izlasku zablistala s Anamariju Asanović
prekrasne dame
Grašina Hana u rijetkom izlasku s kćeri bivšeg vatrenog, jedan detalj svima je zapeo za oko
Kako izgleda supruga Nikole Grmoje?
samozatajna žena
Tko je supruga Nikole Grmoje? Upoznao ju je na faksu, a nosi rijetko ime
zdravlje
Izazov koji ćete voljeti: Kako dva tjedna mogu promijeniti vašu probavu?
Pokrovitelj Donat
Izazov koji ćete voljeti: Kako dva tjedna mogu promijeniti vašu probavu?
Ovo svaka žena treba znati: Koliko vremena muškarcu stvarno treba za “drugi krug”?
Muškarcima treba duže nego ženama
Ovo svaka žena treba znati: Koliko vremena muškarcu stvarno treba za “drugi krug”?
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
Iznenađujući rezultati nove studije
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
zabava
Na prilazu ih dočekalo jezivo iznenađenje, pogledajte samo ovu grdosiju
Čovječe...
Na prilazu ih dočekalo jezivo iznenađenje, pogledajte samo ovu grdosiju
Mačka dobila novog cimera, njezina reakcija je hit
Što je to?
Mačka dobila novog cimera, njezina reakcija je hit
Iz zidova im dopirala buka, imali su što vidjeti kad su profesionalci otvorili zid
Nepozvani gosti
Iz zidova im dopirala buka, imali su što vidjeti kad su profesionalci otvorili zid
tech
"Svemirski odmetnik" lebdi između planeta i proždire sve što mu se nađe na putu
Nevjerojatno otkriće
"Svemirski odmetnik" lebdi između planeta i proždire sve što mu se nađe na putu
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Sve objavili na Facebooku
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Novi Zuckerbergov potez neće se svidjeti korisnicima Facebooka, Instagrama i WhatsAppa
Kaže da su transparentni
Novi Zuckerbergov potez neće se svidjeti korisnicima Facebooka, Instagrama i WhatsAppa
sport
Tomislav Ivković o Luki Modriću: "Liječnici trebaju pregledati Luku Modriću. Kako je to moguće?"
Luka je čudo
Ikona u nevjerici: "Liječnici trebaju pregledati Modrića. Kako je to moguće?"
Atalanta i Como odigrali 1:1 u 6. kolu Serie A: Martin Baturina zaigrao od prve minute
Nisu zadovoljni
Martin Baturina konačno startao, navijači su bijesni: "Fabregas je ili arogantan ili glup"
Najbolji napadač svijeta: "Želim igrati za Hajduk, a reprezentacija je nešto posebno"
ogroman hit
Najbolji strijelac svijeta: "Želim igrati za Hajduk, a reprezentacija je nešto posebno"
tv
Skrivena sudbina: Opasna igra sa sobom donosi i visoke uloge - jesu li oni spremni na to? Otkrijte u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
SKRIVENA SUDBINA
Opasna igra sa sobom donosi i visoke uloge - jesu li oni spremni na to? Otkrijte u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
Skrivena sudbina: Spriječio ju je da dođe na mjesto sastanka
SKRIVENA SUDBINA
Spriječio ju je da dođe na mjesto sastanka
Kumovi: Kako će retrogradni merkur utjecati na Zaglavčane ne propustite doznati u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Kako će retrogradni merkur utjecati na Zaglavčane ne propustite doznati u novim epizodama serije "Kumovi"
putovanja
Jednostavno, zasitno i puno okusa: Recept za mirisne pečene krumpire s paprikom
pipi e patati
Jednostavno, zasitno i puno okusa: Recept za mirisne pečene krumpire s paprikom
Bajkovita Baranja: Autentičan doživljaj nekog zabroravljenog - i toliko boljeg - života
Bolji život
Omiljeno seosko gospodarstvo u bajkovitoj Baranji: Mjesto na kojem ćete provesti nezaboravan vikend
Okrugle kućice kojima se turisti čude: Znate li zašto su kažuni ponos Istre?
Kuće bez arhitekta
Okrugle kućice kojima se turisti čude: Znate li zašto su kažuni ponos Istre?
novac
Tvrtka iz Đakova s partnerima dobila milijunski posao nabave odora za pravosudnu policiju
Posao za hrvatske tekstilce
Tvrtka iz Đakova s partnerima dobila milijunski posao nabave odora za pravosudnu policiju
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Elon Musk govori svojim pratiteljima da otkažu pretplate na Netflix. Ovo je razlog
Hoće li ga poslušati?
Elon Musk govori svojim pratiteljima da otkažu pretplate na Netflix. Ovo je razlog
lifestyle
Modno usklađeni par sa zagrebačke špice
Odlične kombinacije
Par sa špice tako je dobro usklađen, da ih ne možemo prestati gledati, top su
Ana Gruica Uglešić na premijeri Lutikine kuće u Zarinom kariranom odijelu 2025.
Model za 60 eura
Hlače Ane Gruice Uglešić su veliki jesenki hit, a sjajan su izbor za posao i odlazak u kazalište
Boje koje se najbolje slažu sa smeđom
HIT SEZONE
Smeđa se najbolje slaže s ovih 10 boja, izgledat će fantastično
sve
Tomislav Ivković o Luki Modriću: "Liječnici trebaju pregledati Luku Modriću. Kako je to moguće?"
Luka je čudo
Ikona u nevjerici: "Liječnici trebaju pregledati Modrića. Kako je to moguće?"
Heidi Klum u prozirnom izdanaju pokazala apsolutno sve
ostavila sve bez riječi
Čipka ispod koje je nosila samo tange pala je u drugi plan kad se nasmijala i pokazala zube
Modno usklađeni par sa zagrebačke špice
Odlične kombinacije
Par sa špice tako je dobro usklađen, da ih ne možemo prestati gledati, top su
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene