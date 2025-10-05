Naša glazbena diva dirljivom objavom se prisjetila pokojne kćeri: "Naša jubav kraja nima"

Meri Cetinić emotivnom objavom se prisjetila kćeri Ivane na dan kada je trebala proslaviti 49. rođendan.

Jedna od naših najvećih glazbenih diva Meri Cetinić prije četiri godina doživjela je veliku tragediju kada je njezina kći jedinica Ivana Burić preminula u 45. godini nakon borbe s multiplom sklerozom.

Pjevačica poznata po mnogobrojnim hitovima prisjetila se pokojne kćeri u subotu, kada bi napunila 49 godina, citirajući svoju pjesmu "Naša ljubav".

"Naša jubav kraja nima, prilila se je u slap", napisala je Meri u objavi, podijelivši i Ivaninu pjesmu "Pred zorom".

Meri je bila uvelike vezana uz kćer, koju je rodila kada je imala tek 23 godine i odgojila ju sama.

"Kratko je trajao moj brak u koji sam ušla trudna s 23 godine jer sam mislila da to tako treba ići, onako starinski. Našu kćer sam odgojila sama", ispričala je pjevačica jednom prilikom, otkrivši kako je Ivana naslijedila njezin talent za glazbu, a zajedno su snimile album "Dozvoli mi".

Zbog preranog odlaska kćeri, Meri se povukla iz javnosti, a jedan od rijetkih televizijskih intervjua dala je za IN magazin u kolovozu 2024. godine.

"Ona je bila moj svijet, moj život, moje sve, moja najveća radost, moja najveća sreća i moja najveća bol i tuga", ispričala je tad, dodavši kako je mislila da više nikada neće zapjevati, ali je s vremenom ipak u glazbi ponovno našla ljepotu.

"Pa ja jedno dvije godine uopće nisam imala glasa. Ja sam pokušavala kao idem nešto zapjevat, ali nije izlazilo ništa. Toliko je bilo to sve zgrčeno i toliko je to strašna bol", rekla je Meri te dodala kako joj je u tim danima najviše pomogla vjera.

