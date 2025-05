Zvijezda naše serije pokazala je kako izgleda jedan dan na setu U dobru i zlu!

Lana Ujević Telenta provela je pratitelje kroz jedan dan snimanja omiljene serije ''U dobru i zlu''.

Naša mlada glumica Lana Ujević Telenta u seriji ''U dobru i zlu'' utjelovila je Niku Sriću, a sad je pred svojim pratiteljima na Instagramu pokazala kako izgleda njezin jedan dan na setu.

Lana Ujević Telenta Foto: Josip Regovic/PIXSELL

''Nikad mira, pogotovo je jadna Nika, koja stalno sve prva sazna, pa se od nje očekuje da bude dobra kći, da čuva tajnu, da štiti ekipu, da je kao neka vrsta ljepila obitelji'', rekla je svojedobno za naš IN magazin.

Lana se za snimanje budi već prije 6 sati ujutro, a prvo je na poslu dočeka šminka. Potom se ide odjenuti, a onda na set.

Njezin zanimljivi vlog pogledajte u nastavku.

Inače, Lana je rođena u njemačkom Baden-Badenu, koji je napustila kako bi baš u Zagrebu studirala.

Glumački angažman u "Zlatnim dvorima" dobila je za vrijeme studija, a ondje je glumila uz Katarinu Baban, Matka Knešaureka, Petru Dugandžić, Eciju Ojdanić, Petru Kraljev i druge naše velike zvijezde.

Filip Juričić i Lana Ujević Telenta Foto: Matija Habljak/Pixsell

''Živjela sam sam u Njemačkoj do desete godine života i završila prva četiri razreda osnovne škole tamo. U Hrvatsku sam došla ljeto prije upisa u peti razred. Potom sam upisala opću gimnaziju u Zaprešiću, zatim portugalski i njemački jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i tek nakon 3. godine FFZG-a Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu. Cijelo djetinjstvo sam sve praznike provodila u Hrvatskoj s obitelji i preseljenje mi nije toliko teško palo. Uvijek sam osjećala da je Hrvatska moj dom i ni ja ni moja obitelj nikad nismo požalili odluku o povratku u Hrvatsku'', rekla nam je u intervjuu ranije.

Osim glumačkim talentom, 29-godišnja ljepotica može se pohvaliti i onim pjevačkim. Lana je pjevati počela još kao djevojčica.

''Oduvijek, to je taj klišej odgovor, ali stvarno od ful malena mama je sa mnom dosta pjevala. Nisam se nikad službeno školovala, jednostavno me nije nikad život naveo da idem u tom smjeru. Nekako mi se dogodila gluma na neki način i onda sam studirala glumu i glazba mi je pala u drugi plan, ali sam se uvijek nadala da će mi se spojiti pjevanje i sviranje s glumom i onda se to na kraju i dogodilo'', govori Lana.

Lana Ujević Telenta - 1 Foto: Instagram

Samouka je i u sviranju klavira i gitare. I nije tu kraj njezinim talentima. Ona je i trbuhozborka. Otkrila je to pripremajući se za ispit iz pokreta tijekom studiranja, a onda na ispitu zatvorenih usta izvela himnu.

O svom privatnom životu sreću ne skriva. U lipnju 2024. godine udala se za svog partnera Tina Telentu.

''Za sada 10/10, preporučujem. Zajedno smo sad već više od sedam godina i s ulaskom u brak ništa se osim mog novog dužeg prezimena nije promijenilo'', dodala je.

Lana Ujević Telenta kao Nika Srića Foto: Nova TV

Ove godine bila je nominirana i za Večernjakovu ružu.

