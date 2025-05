Finale Eurosonga bez ijedne zemlje s područja bivše Jugoslavije! Znate kada se to posljednji put dogodilo?

Prvi put u 12 godina, od Malmöa 2013. godine, nijedna zemlja s područja bivše Jugoslavije nije se kvalificirala u finale.

Eurosong 2025. došao je do izuzetno napete završnice nakon što je okončanjem drugog polufinala otkriveno svih 26 finalista. Neke zemlje prkosile su kladionicama i ipak ušle u finale, a od nekih velikih favorita, poput Belgije i Cipra, nenadano smo se oprostili još u polufinalu.

I dok regije poput Baltika drugu godinu zaredom imaju sve svoje predstavnike, sve nordijske zemlje (Island, Danska, Norveška, Švedska i Finska) u finalu su prvi put od 2014., jedna regija nakon 12 godina nema nijednog finalista.

U pitanju je područje bivše Jugoslavije, čije su predstavnice Slovenija (Klemen), Hrvatska (Marko Bošnjak), Srbija (Princ) i Crna Gora (Nina Žižić) ispale u svojim polufinalima.

Posljednji put kada se ovakav slučaj dogodio bio je 2013. godine, kada je pet zemalja iz regije nastupalo, a zanimljivo je da je i tada Crnu Goru predstavljala Nina Žižić, i to u suradnji s duom Who See.

Njihovu pjesmu "Igranka" tada su koštali glasovi žirija, koji su je smjestili na 14. poziciju, dok ju je televoting stavio na čak četvrto mjesto. Međutim, ukupno gledajući, Who See i Nina završili su kao dvanaesti. Jedno mjesto iznad njih pripalo je Srbiji, koju je predstavljao za tu posebnu priliku osnovan trio Moje 3, koji su činile Sara Jo, Nevena Božović i Mirna Radulović. I dok Radulović danas nastupa po manjim gažama, Sara Jo i Nevena Božović ostvarile su respektabilne karijere.

Na 13. mjestu našla se hrvatska Klapa s mora, također okupljena za tu jednu priliku. Ispadanjem balade "Mižerja" u polufinalu poslije četiri mjeseca donesena je odluka o pauziranju nastupa. Jedan od članova superklape Marko Škugor pokušao je ponovno predstavljati Hrvatsku ove godine, i to s pjesmom "Šta da Boga molin ja".

Posljednje mjesto u prvom polufinalu Eurosonga 2013. pripalo je slovenskoj predstavnici Hannah Mancini s pjesmom "Straight Into Love", koja se nakon katastrofe u Malmöu povukla s glazbene scene. Glazbi se vratila u prosincu 2024. s "What You Are", a u međuvremenu je u privatnom životu imala uspona i padova.

Jedina ex-YU zemlja koja se natjecala u drugom polufinalu bila je Sjeverna Makedonija, koju su predstavljali Vlatko Lozanoski i Esma Redžepova s "Pred da se razdeni". Popularna kraljica romske glazbe preminula je samo tri godine poslije svog nastupa u Malmöu, dok je Lozanoski, koji nastupa pod imenom Lozano, i dalje jedan od najtraženijih makedonskih pjevača.

