Baby Lasagna zapalio Bundek prije nastupa svjetskih zvijezda, tisuće ljudi pjevale su uglas

Baby Lasagna rasplesao je i zagrijao tisuće posjetitelja na zagrebačkom Bundeku kao predizvođač Black Eyed Peasa te spektakularnim nastupom otvorio koncertnu večer.

Baby Lasagna pobrinuo se za odličnu atmosferu na zagrebačkom Bundeku, gdje je nastupio kao predizvođač svjetski poznatoj grupi Black Eyed Peas.

Hrvatski eurovizijski miljenik pred okupljenim je tisućama posjetitelja izveo svoje najveće hitove te još jednom pokazao zašto je jedan od najtraženijih domaćih izvođača.

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Baby Lasagna - 2 Foto: Nika Leovac

Baby Lasagna - 3 Foto: Nika Leovac

Publika je od prvih taktova pjevala uglas, a energičan nastup dodatno su podigli atraktivni svjetlosni efekti, dim i vatreni elementi na pozornici.

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Fotografije s koncerta otkrivaju kako je prostor ispred pozornice bio ispunjen do posljednjeg mjesta, dok su brojni fanovi mobitelima bilježili svaki trenutak nastupa. Baby Lasagna nije skrivao oduševljenje odličnom atmosferom, a njegov nastup bio je savršena uvertira u koncert američkih glazbenih zvijezda.

Dolazak Black Eyed Peasa u Zagreb privukao je velik broj domaćih i stranih posjetitelja, a čast da otvori večer pripala je upravo Baby Lasagni, koji je još jednom dokazao da svojim nastupima bez problema može zagrijati publiku i za najveća svjetska glazbena imena.

Baby Lasagna - 1 Foto: Nika Leovac

Baby Lasagna - 4 Foto: Nika Leovac

Nešto kasnije na pozornicu je stigao i četveročlani američki sastav koji je već od prve pjesme rasplesao publiku.

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