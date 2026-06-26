Neočekivan susret na Svjetskom prvenstvu! Ivana Knoll pozirala je s jednom od najpoznatijih regionalnih influencerica

Zorannah je na Svjetskom prvenstvu podijelila fotografiju s Ivanom Knoll uz teren, a hrvatska influencerica potom je objavu repostala na svom Instagram Storyju.
Ivana Knoll i Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, srele su se na Svjetskom prvenstvu, a njihov zajednički trenutak brzo je završio na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča prepoznao ga i haris džinović Ovaj mladić jedan je od najtraženijih harmonikaša u Hrvatskoj: ''Privilegija je raditi posao koji voliš'' "baš mi je žao..." Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka" kontroverzna objava Sin joj se utopio dok ga je čuvao otac, a novim potezom izazvala je snažne reakcije na internetu
Fotografiju je na svom Instastoryju prva objavila Zorannah, koja je uz teren stadiona pozirala s najpoznatijom hrvatskom navijačicom. Ivana Knoll je potom objavu podijelila na svom profilu, čime je njihov susret dodatno privukao pažnju pratitelja.
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Ivana Knoll i Zorannah - 1 Foto: Instagram Screenshot
Za fotografiranje uz travnjak obje su odabrale ležerne modne kombinacije. Ivana je ostala vjerna svom prepoznatljivom navijačkom stilu te nosila top s hrvatskim crveno-bijelim kockicama, dok je Zorannah odabrala top u toplim tonovima i traperice, upotpunivši izdanje sunčanim naočalama.
Njihov susret dogodio se tijekom Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje obje prate nogometni spektakl.
"Knolldoll in the house", napisala je Zorannah uz fotografiju na kojoj zajedno poziraju uz teren.
Ivana Knoll - 3 Foto: Boris Kovacev / CROPIX
Zorannah - 15 Foto: Instagram
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Knoll jeveć godinama jedno od najprepoznatljivijih lica velikih nogometnih natjecanja. Globalnu je popularnost stekla tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018., a i ovoga ljeta prati hrvatsku reprezentaciju na svjetskoj smotri, gdje svojim navijačkim izdanjima ponovno privlači pažnju fotografa i navijača.
Ivana Knoll - 1 Foto: Boris Kovacev / CROPIX
Ivana Knoll - 2 Foto: Boris Kovacev / CROPIX
Zorannah - 3 Foto: Instagram
Zorannah - 5 Foto: Instagram
S druge strane, Zorannah, čiji je suprug Eloy Room vratar reprezentacije Curaçaa, među najpoznatijim je influencericama u regiji, a često dijeli sadržaj s putovanja i velikih događanja. Njihov zajednički susret na Svjetskom prvenstvu pokazao je da je nogometni spektakl ponovno okupio neka od najpoznatijih imena regionalne influencerske scene.
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