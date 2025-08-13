Odlazi iz Hollywooda? Angelina Jolie rastužila fanove novom odlukom, dugo je razmišljala

Angelina Jolie prodaje kuću u Los Angelesu i seli iz Hollywooda, tvrde njeni bliski izvori.

Angelina Jolie uskoro napušta Hollywood.

Naime, glumica planira prodati svoju vilu u Los Angelesu, a kako prenosi People, glumačka zvijezda razmatra nekoliko lokacija u inozemstvu te bi se mogla pridružiti drugim slavnima koji su u posljednje vrijeme napustili Los Angeles.

Jolie želi staviti kuću na prodaju i preseliti kada njezina djeca, blizanci Knox i Vivienne, napune 18 godina sljedeće godine.

Glumica "nikada nije htjela stalno živjeti u Los Angelesu", kako kažu izvori, ali nije imala izbora zbog dogovora o skrbništvu s Bradom Pittom. Inače, par je postigao nagodbu u prosincu 2024., nakon žestoke sudske borbe duge osam godina.

"Bit će vrlo sretna kad bude mogla napustiti Los Angeles", rekao je izvor.

Dodao je i da je Angelinina vila u Los Angelesu "povijesno remek-djelo". Glumica navodno želi napraviti neka manja poboljšanja na kući prije nego što je oglasi za prodaju.

Imanje je ranije bilo u vlasništvu holivudskog redatelja Cecila B. DeMillea, a Jolie ga je kupila 2017. godine, osam mjeseci nakon prekida s Bradom, za 24.5 milijuna dolara. Raskošna vila uključuje šest spavaćih soba, deset kupaonica, a ima čak i knjižnicu. Dvorište krase ogromni vrtovi, veliki bazen, a cijelo imanje je okruženo zelenilom i fontanama.

Imanje ima bogatu povijest koja je počela 1916. godine. DeMille ga je tada kupio za manje od 28.000 dolara. Proširio ga je nakon što je kupio susjedni dom koji je nekada bio u vlasništvu legendarnog Charlieja Chaplina.

"Odrasla sam u ovom gradu. Ovdje sam jer moram biti, zbog razvoda, ali čim napune 18 godina, moći ću otići. Kada imate veliku obitelj, želite da imaju privatnost, mir, sigurnost. Sada imam kuću u kojoj mogu odgajati svoju djecu, ali ponekad ovo mjesto može biti... Ta humanost koju sam pronašla diljem svijeta nije ono s čime sam ovdje odrasla", rekla je ona za The Hollywood Reporter.

Glumica je otkrila i da planira puno vremena provoditi u Kambodži, nakon što njezina djeca postanu punoljetna, a istaknula je i da će posjećivati članove svoje obitelji gdje god se nalazili u svijetu.

