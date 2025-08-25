Zvijezde serije "U dobru i zlu" ponovno zajedno, šaljivim objavama potvrdile povratak na set

Ammar Mešić i Enes Vejzović iz hit serije "U dobru i zlu" pohvalili su se čitanjem plana snimanja nove sezone.

Sve više se približava jesen, a s njome i povratak omiljenih serija. Na set su se vratili i glumci iz serije "U dobru i zlu", čime su se pohvalili glumci iz serije.

Ammar Mešić, koji glumi Miru, na Instastoryju je objavio naslovnicu plana snimanja za 25. i 26. kolovoza, napisavši komentar: "Što je odbora bilo, bilo je."

Galerija 28 28 28 28 28

U dobru i zlu - 2 Foto: Instagram

Ammar Mešić Foto: Instagram

Ammar Mešić - 1 Foto: Instagram

Ammar Mešić Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Jedan od najpoznatijih muškaraca na svijetu više ne skriva novog partnera!

Planove za snimanje čitao je i Enes Vejzović, poznatiji i kao Joco, kojeg je snimila supruga Bojana Gregorić Vejzović kako pjeva dječju pjesmicu.

U dobru i zlu - 1 Foto: Instagram

Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović Foto: Studio plavi/Cropix

Enes Vejzović i Marija Klanac - 1 Foto: Nova TV

Enes Vejzović Foto: Nova TV

Datum povratka omiljene serije prepune zagonetki i obiteljskih tajni još nije poznat.

Kako izgleda sin Enesa Vejzovića, pogledajte OVDJE.

Zašto je jedna Ammarova snimka postala hit na društvenim mrežama, pogledajte OVDJE.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Tko je lijepa glumica iz hit-serije o kojoj bruji cijeli svijet? Ima tek 22 godine!

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Ova žena stvarno ima 55 godina? Nezamislivo je prihvatiti tu činjenicu poslije ovih prizora

Pogledaji ovo Celebrity Evo zašto Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput nije bio uz nju na Špancirfestu!

Pogledaji ovo Celebrity Gdje je nestao omiljeni glas Magazina? Ovih dana imala je velik razlog za slavlje