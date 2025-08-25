Zvijezde serije "U dobru i zlu" ponovno zajedno, šaljivim objavama potvrdile povratak na set

Ammar Mešić i Enes Vejzović iz hit serije "U dobru i zlu" pohvalili su se čitanjem plana snimanja nove sezone.
Ammar Mešić, koji glumi Miru, na Instastoryju je objavio naslovnicu plana snimanja za 25. i 26. kolovoza, napisavši komentar: "Što je odbora bilo, bilo je."
Planove za snimanje čitao je i Enes Vejzović, poznatiji i kao Joco, kojeg je snimila supruga Bojana Gregorić Vejzović kako pjeva dječju pjesmicu.
Datum povratka omiljene serije prepune zagonetki i obiteljskih tajni još nije poznat.
