Održan ždrijeb za ovogodišnji Eurosong, evo kada nastupa Hrvatska, ne predviđaju nam neke šanse

U Liverpoolu je održan ždrijeb za ovogodišnji Eurosong čije će polufinalne večeri biti održane 9. i 11. svibnja.

U Liverpoolu je održan ždrijeb ovogodišnjeg Eurosonga čije će polufinalne večeri biti održane 9. i 11. svibnja, a u kojima će zapjevati predstavnici 31 zemlje.

Raspored izvođenja određen je slučajnim izvlačenjem papirića s imenima država, pa je tako određeno i da će hrvatski predstavnici nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri, zajedno s predstavnicima Srbije, Latvije, Irske, Norveške, Portugala, Malte, Švedske, Moldavije, Švicarske, Izraela, Nizozemske, Finske, Azerbejdžana i Češke.

"Hrvatska u ovoj konkurenciji nema šanse za finale", "Prvo polufinale je stvarno jako natjecateljski. Ima dosta jakih zemalja", neki su od komentara s društvenih mreža.

U drugoj polufinalnoj večeri natjecat će se Armenija, Cipar, Rumunjska, Danska, Belgija, Island, Grčka, Estonija, Albanija, Australija, Austrija, Litva, San Marino, Slovenija, Gruzija i Poljska.

Here‘s another look at the results of tonight’s #Eurovision 2023 Allocation Draw!



Which Semi is your favourite in? 👀 pic.twitter.com/0ymsjxajpZ