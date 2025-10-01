Traže se statisti za snimanje svjetski popularne serije u Dubrovniku!

U Dubrovniku i okolici tijekom listopada i studenog snimat će se poznata američka TV serija, a produkcija sada traži i statiste.

Netflixova hit-serija "Outer Banks" službeno završava svoj put, i to spektakularno. Posljednja, peta sezona snimat će se upravo u Dubrovniku od kraja listopada do sredine studenog.

Kako piše dubrovackidnevnik.hr, Dubrovnik će biti domaćin hit serije, a zainteresirani se mogu javiti i za statiranje.

Sudjelovati mogu muškarci i žene svih dobnih skupina, kao i osobe različitih etničkih pripadnosti. Zainteresirani se mogu prijaviti putem obrasca na poveznici koju je objavio organizator snimanja.

No, u svemu postoji jedna caka i to za one koji ne žive u Dubrovniku i okolici.

''Možete se prijaviti, ali produkcija ne plaća put i smještaj'', stoji u komentaru ispod objave.

Radnja serije smještena je na obalu Sjeverne Karoline, gdje se sukobljavaju svjetovi bogatih Kooksa i siromašnih Poguesa, a sve je obavijeno misterijem i potragom za blagom zloglasnog gusara Blackbearda.

"Outer Banks" redovno je zauzimao visoka mjesta na Netflixovim ljestvicama popularnosti otkako je počeo. Treća sezona iz ožujka 2023. godine u prvom tjednu prikazivanja prikupila je čak 154 milijuna pregleda.

Dolazak ove globalno popularne serije u Dubrovnik zasigurno će oživjeti uspomene na "Game of Thrones" i može se očekivati povećani interes turista i obožavatelja, pogotovo iz mlađe generacije, čim se serija počne emitirati.

