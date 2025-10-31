Sve više se priča o njoj: tko je zagrebačka glazbenica koja je osvojila TikTok?

Ukoliko ste na regionalnoj strani TikToka, zasigurno ste proteklih mjeseci naišli na pjesmu "Lutkica" pjevačice Mache Ravel.

Mlada glazbenica Macha Ravel u posljednjih nekoliko mjeseci postala je pravo otkriće na regionalnoj pop i trap sceni. Njezina pjesma "Lutkica" osvojila je društvene mreže, a zarazni refren i upečatljiv vizualni identitet pretvorili su je u novu senzaciju generacije Z.

Za Noć vještica je odlučila razveseliti svoje fanove novom pjesmom "Pasegoni", kojom najavljuje koncert u zagrebačkom klubu Boogaloo.

Galerija 2 2 2 2 2

Objavljena prije nekoliko mjeseci, "Lutkica" je objavljena na francuskom i hrvatskom jeziku, a našla se i na listi najemitiranijih pjesama u hrvatskom radijskom eteru. Zahvaljujući mističnom zvuku, postala je viralna na regionalnoj TikTok sceni, prikupivši oko 10 tisuća korištenja zvuka na toj platformi, a njezinoj viralnosti je pomogao i remix album "Lutkica De Luxe", ", u čijem kreiranju je sudjelovalo osam regionalnih DJ i producentski imena, koji su singlu udahnuli svoje jedinstvene house, EDM, chill-hop i clubbing inačice.





Macha Ravel - 3 Foto: Promo

Macha Ravel - 2 Foto: Promo

Macha Ravel - 1 Foto: Promo

Macha Ravel je rođena u Zagrebu, a dio odrastanja je provela u Francuskoj. Prije povratka u Zagreb, živjela je u Sarajevu, gdje je studirala medicinu. Glazbom se bavi već neko vrijeme, prvo kao reperica Muha, zahvaljujući utjecaju francuskog rapa, a kasnije se okrenula alternativnom popu.

Macha Ravel - 1 Foto: Instagram

Macha Ravel - 3 Foto: Instagram

Macha Ravel - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sjećate li se Robin? Zvijezda hit-serije proživjela je borbu o kojoj dugo nije govorila

Iako je relativno novo ime na sceni, Macha donosi jedinstven pogled na muziku. Odrasla je uz francuski rap i metal, ali stvara na našem jeziku, daleko od žanrovskih ograničenja. Njezini tekstovi su emotivni, direktni i često oslikavaju osobna iskustva, dok glazbu prati snažan vizualni identitet.

Osim u Zagrebu, Macha će nastupati u nekoliko gradova diljem regije, no upravo će ovaj u Boogaloou biti njezin najveći koncert u karijeri.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Što će ove godine smisliti? Samo jedna je kraljica Noći vještica

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Dirljivo, zar ne? Danijela Dvornik pohvalila se poklonom svoje unuke!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Visok je 208 cm i sin je jednog od naših najpoznatijih parova

Pogledaji ovo inMagazin Tko je Filipinac iz Supertalenta? U Hrvatsku je došao s dirljivim ciljem, a iznenadit će vas što je po struci