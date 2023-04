Sve žene kralja Charlesa: Evo koga je ljubio prije Camille, njegovo srce osvojilo je 14 žena čija se imena znaju

Kralj Charles u mladosti je imao poprilično raznovrstan ljubavni život, njegovo je srce osvajalo čak 14 žena.

Kralj Charles poznat je po izjavi kako osobno smatra da je dobra dob za ženidbu muškarca oko 30 godina, a svojim je ljubavnim životom jasno svima dao do znanja da ima namjeru ispoštovati taj rok.

Mladi Charles je imao niz bliskih prijateljstava i romansi od princeza, nasljednica pa čak i rođakinjom sve dok se 1981. godine konačno nije vjenčao s Lady Dianom Spencer. Bilo je tu prolaznih romansa, dok su druge veze bile ozbiljnije, a bio i u dugoj vezi s Camillom Shand, današnjom kraljicom suprugom. Ona je prvotno završila s njegovim slomljenim srcem i to 1973. godine kada je služio u Kraljevskoj mornarici i kada je čuo da se Camilla zaručila za vojnog časnika Andrewa Parkera Bowlesa.

No prije Camille, Charles je upoznao Luciju Santa Cruz 1967. godine na jednoj večeri koju je organizirao njihov zajednički prijatelj dok je bio na Sveučilištu Cambridge. Plavokosa ljepotica bila je kći tadašnjeg čileanskog veleposlanika u Londonu, a radila je za lorda Raba Butlera s Charlesova koledža. Hodali su tri godine do 1970. godine i nije poznato zašto su prekinuli vezu. Prema Charlesovom službenom biografu, Jonathanu Dimblebyju, upravo je Lucia bila djevojka s kojom je kralj izgubio nevinost i bila je tri godine starija od njega.

Ono što je posebno zanimljivo je da ga je Lucia upoznala s njegovom današnjom suprugom, Camillom. Prema tvrdnjala Dimblebyja, Lucia je sama rekla Charlesu da ima djevojku za mladog princa i dogovorila njegov prvi sastanak s Camillom.

Tako je njihova ljubavna priča započela prije više od pet desetljeća, a kada su se upoznali bili su radnim 20-ima, a tijekom sljedećih nekoliko godina, romansa među njima je frcala na sve strane. Neki kraljevski biografi sugeriraju da je Camilla imala skriveni motiv iza toga, a to je učiniti svog budućeg supruga Andrewa Parkera-Bowlesa ljubomornim. Njih dvoje su bili u vezi, ali Andrew je u isto vrijeme hodao i s drugim ženama, uključujući neke od njezinih prijateljica i Charlesovu vlastitu sestru, princezu Anne.

Autorica Penny Junor je svojoj knjizi "The Duchess: The Untold Story" pisala kako je u njihovoj vezi svađa bila česta.

"Doista, njezin glavni motiv bilo je osjetiti malo uzbuđenja i učiniti Andrewa ljubomornim. Znala je da afera s Charlesom nikada neće prestati i da ne može otići od njega", tvrdi Penny.

Nastavili su izlaziti sve do 1973. godine, kada je Charles poslan na ratni brod Minerva u sklopu obuke za Kraljevsku mornaricu, a dok je on bio odsutan, Camilla se zaručila za Andrewa. Slomljenog srca, Charles ju je molio da se uda za njega samo tjedan dana prije njezina vjenčanja, no nije ju uspio spriječiti.

Tijekom 1980-ih i 1990-ih Camilla i Charles ostali su prijatelji, a kraljevski biografi sugerirali su da je to jedno vrijeme bio čisti platonsk odnos, a Charles je kasnije postao krsni kum Camillinom sinu, Tomu. Ipak čini se da su bili suđeni pa su nakon Camillina razvoda i smrti princeze Diana, koju Charles varao s njom, stali pred oltar 2005. godine i ove su godine proslavili 18. godišnjicu.

No nakon što se Camilla udala za Andrewa, Charles je utjehu tražio u drugim ženama. 1966. godine, tada 17-godišnji Charles je proveo dva semestra studirajući na Geelong Grammar School u australskoj državi Victoriji. Tu je upoznao Dale Harper, kćer bogatog tiskarskog mogula iz Melbournea, koja se nekoliko godina kasnije preselila se u Britaniju kako bi postala PR službenica za Qantas airlines. Tamo je uskoro postala i supruga bankara Anthonyja Tryona, trećeg barona Tryona, suradnika princa Charlesa. Početkom 1970-ih, otprilike u isto vrijeme kada se viđao s Camillom, Charles se često družio s Lady Tyron koja je dobila nadimak Kanga i upravo je nju opisao kao jedinu ženu koja ga je ikad razumjela, a nažalost je preminula samo nekoliko mjeseci nakon princeze Diane.

Nakon što se njegova stara ljubav Camilla udala za Andrewa, sljedeći predmet njegove pažnje bila je 22-godišnja Lady Jane Wellesley, jedina kći vojvode od Wellingtona, a koju je Charles poznavao od djetinjstva. U to su vrijeme mnogi sugerirali da će ona postati Charlesova nevjesta, a glasine su se dodatno proširile nakon što je on otputovao u Španjolsku kako bi se pridružio Wellingtonovima na odmoru. Jane je demantirala da postoji bilo kakva romansa, navodeći da su njih dvoje samo dobri prijatelji. No, malo tko joj je vjerovao. Fotografi i novinari kampirali su ispred njezine kuće u Fulhamu, a čak je deset tisuća ljudi zakrčilo ceste Norfolka oko Sandringhama tijekom novogodišnjih svečanosti u pokušaju da vide ženu koja bi mogla biti buduća kraljica zemlje. Ali njoj to nije padalo na pamet.

Charles je s vremenom postajao sve nestrpljiviji i želio se oženiti prije 30. rođendana, pa je počeo izlaziti s Davinom Sheffield, viskom i vitkom plavušom s prekrasnim osmijehom. Ona je bila rođakinja Samanthe Sheffield, koja je kasnije postala supruga bivšeg premijera Davida Camerona. Charles je bio toliko oduševljen njome, da ju je čak pozvao u dvorac Balmoral za vikend.

"Ona i Charles su divni zajedno", izjavio je Charlesov prijatelj tada za Daily Mail i otkrio da je Davinu čak odobravala i kraljica Elizabeta.

No njihova je veza bila gotova kada je njezin bivši dečko James Beard, otkrio svima da je živio s Davinom prije nego što je počela hodati s Charlesom. Tada je sve naglo prekinuto jer je kraljevska tradicija sugerirala da bi Charles trebao oženiti nevinu nevjestu.

Susan George bila je filmska i televizijska glumica koja se proslavila glumeći u trileru "Straw Dogs" iz 1971. godine i bila je jedna od 400 gostiju koji su se pridružili proslavi Charlesova 30. rođendana u Buckinghamskoj palači. Njih dvoje su bili snimljeni te noći kako zajedno plešu, što je dovelo do kratke romanse i izlaske na večere uz svijeće i odlaske u kazalište, o čemu je tada pisao i Daily Mail. Ipak veza nije prerasla u nešto ozbiljnije, a Susan danas radi profesionalna uzgajivačica konja.

Još jedna Charlesova kratka veza bila je ona s Rosie Clifton i to tijekom 1970-ih, a ona se na kraju udala za brata lorda Spama Vesteyja, Marka Vesteya.

U lipnju 1977. godine Daily Express je objavio vijest da će se princ Charles oženiti princezom Marie Astrid od Luksemburga - i to je stavio na naslovnu stranicu tiskanog izdanja. Marie je bila kći velikog vojvode od Luksemburga i princeze Josephine Charlotte, kćeri bivšeg kralja Leopolda i belgijske kraljice Astrid i tada je bila jedna od najpoznatijih princeza u Europi.

"Službene zaruke objavit ćemo iz Buckinghamske palače sljedeći ponedjeljak. Razlika u vjeri para - ona je rimokatolkinja - bit će prevladana novim ustavnim uređenjem prema kojem će se svi sinovi iz braka odgajati u skladu s Crkvom Engleske, dok će kćeri biti odgajane u katoličkoj vjeri", pisalo je tada, isto kao i da su kraljica Elizabeta i princ Philip pristali na to.

Međutim, vijest je bila neistinita i posljednja rečenica teksta glasila je: "Sinoć je Buckinghamska palača demantirala da će biti objave zaruka. Princ je princezu vidio samo nakratko prilikom njegove investiture za princa od Walesa 1969. godine, a zatim ponovno nakratko tijekom njegovih sveučilišnih dana".

Glasine i lažna vijest navele su Charlesa da odobri službenu izjavu u kojoj je sve oštro negirano.

"Neće se zaručiti ovog ponedjeljka, sljedećeg ponedjeljka, ponedjeljka poslije ili bilo kojeg drugog ponedjeljka, utorka, srijede ili četvrtka.

Oni se ne poznaju, a ljudi koji se ne poznaju se ne zaručuju. Kraljevska obitelj ne ulazi u dogovorene brakove", pisalo je u službenoj izjavi s dvora.

Charles se nakon toga upustio u prolaznu aferu s Caroline Longman, kćeri izdavača Marka Longmana i unukom grofa od Cavana, a zajedno su viđeni na polo utakmicama i u njegovom Aston Martinu. Caroline je inače bila kumče kraljice Elizabete jer je njezina majka Lady Elizabeth Longman, bila bliska prijateljica s njom i bila je jedna od njezinih djeveruša 1947. godine.

Lady Bettina Lindsay hodala je kratko s Charlesom 1970-ih, prije nego što je on upoznao princezu Dianu. Jednom su prilikom viđeni kako zajedno posjećuju Savoy Theatre i predstavu "The Secretary Bird".

Britanski su mediji pisali i Charlesovoj kratkoj vezi s Georgianom Russell, kćeri bivšeg veleposlanika Sir Johna Russella. Malo je podataka i fotografija o njihovoj vezi, ali Sarah Bradford je u Dianinoj biografiji napisala da je Georgiani dojadilo stajati u hladnim škotskim rijekama i da se udala za drugog.

A prije nego što je oženio Dianu Spencer, Charles je hodao s njezinom starijom sestrom, Lady Sarah 1977. godine. O njoj se čak nagađalo da bi mogla postati njegova zaručnica, no te su glasine naglo prekinute godinu dana kasnije kada su bili na skijanju u švicarskom ljetovalištu Klosters. Novinarima je tada rekla da je to predivan odmor, ali nema govora o zarukama.

"Nema šanse da se udam za njega, nisam zaljubljena u njega. I ne bih se udala za nikoga koga ne volim, bio on smetlar ili engleski kralj", izjavila je Sarah za magazin Time.

A iste je godine na njihovu imanju Spencer's Althorp u Northamptonshireu 29-godišnji Charles upoznao 16-godišnju Dianu, a sve ostalo je povijest.

"Upoznala sam ih. Ja sam kupid", izjavila je Sarah uoči Charlesova i Dianina vjenčanja 1981. godine pred britanskim medijima.

No Charles je i između Sarah i Diane ljubovao s drugima djevojkama, među kojima Sabrina Guinness koja je slovila 'it' djevojka svoje generacije. Bila je nasljednica Guinnessa zahvaljujući svom ocu, vlasniku pivovare Jamesu Guinnessu. Prvo se nagađalo da bi Charles i Sabrina mogli biti više od prijatelja kada su prisustvovali mjuziklu "Ain't Misbehavin", a viđeni su i kako zajedno pecaju, jašu i pucaju. Za nju se govorilo da je najživahnija od svih Charlesovih djevojaka. Sve je, međutim, završilo kada je ona navodno pala na takozvanom "Balmoral testu" gdje nije ispunila norme ponašanja.

Sabrina je izlazila s bezbroj slavnih faca uključujući Micka Jaggera, Paula McCartneyja, Michaela Douglassa i Roda Stewarta. Ostala je slobodna sve dok se 2013. godine nije udala za dramatičara Sir Toma Stopparda, inače 17 godina starijeg od nje.

Lady Amanda Knatchbull bila je još jedna žena koju je princ Charles zaprosio, unatoč tome što su bili rođaci u drugom koljenu, a na prosidbu ga je potaknuo lord Mountbatten. U Charlesovoj biografiji iz 2007. godine, "Charles - The Man who will be King", piše koliko je lady Amanda voljela budućeg monarha.

"Bila je podjednako impresionirana njegovom energijom, entuzijazmom, smislom za zabavu, ljubaznošću i skromnim samozacjenjivanjem. Ona je doista bila vrlo osjećajna djevojka puna ljubavi, koja je dijelila sve iste interese kao i prijestolonasljednik", dio je iz knjige.

1980. godine, nakon što je prošao rok koji je sam odredio za vlastitu ženidbu, Charles je zaprosio Amandu. No nešto ranije, Amanda je izgubila svog mlađeg brata Nicholasa i svog voljenog djeda Lorda Mountbattena u atentatu IRA-e 27. kolovoza 1979. godine.

"Tijekom godina dvoje se rođaka zbližilo, razvijajući međusobno poštovanje i prijateljstvo koje traje do danas. Ali kada je princ konačno iznio svoju ponudu u ljeto 1979. godine — malo prije atentata na lorda Mountbattena od strane IRA-e, neovisna Amanda ga je pristojno odbila", opisao je autor Robert Lacey u knjizi "Battle of the Brothers".

Anna Wallace postala je poznata pak kao žena koju je Charles dvaput zaprosio. Kćer bogatog škotskog zemljoposjednika Hamisha Wallacea, mediji su prozvali "Whiplash" zbog njezinog neustrašivog stava i izvrsnog jahanja. Njih dvoje su kao par počeli izlaziti 1980. godine, no nakon godinu dana veza je prekinuta nakon žestoke svađe na balu u čast 80. rođendana Kraljice Majke.

Charles je Annu uglavnom ignorirao tijekom događaja i veći je dio noći proveo plešući s bivšom ljubavnicom Camillom Parker Bowles koja će uskoro biti i okrunjena za kraljicu.

