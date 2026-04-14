Istinita priča o lažnom proroku koji je imao 23 žene: Ispod površine krila se jeziva tajna

Dokumentarna serija "Lažni prorok" (4 epizode) prati priču o Samuelu, samoprozvanom proroku koji je oko sebe izgradio zajednicu sljedbenika uvjerenih da ima posebnu vezu s Bogom.

Na početku je djelovao kao karizmatični duhovni vođa koji nudi odgovore, iscjeljenje i smisao, no s vremenom se otkriva mračnija strana njegova djelovanja.

Lažni prorok - 3 Foto: Profimedia

Serija kroz konkretne ispovijesti bivših članova pokazuje kako je Samuel postupno preuzimao kontrolu nad njihovim životima. Ljude je uvjeravao da mu moraju biti potpuno odani, a mnogi su zbog toga prekinuli kontakte s obitelji.

Posebno uznemirujući dio odnosi se na manipulaciju kroz religiju. Samuel je svoje odluke predstavljao kao "Božju volju", čime je gušio svaku sumnju. Oni koji bi ga dovodili u pitanje bili su javno posramljivani ili proglašeni izdajnicima.

Serija otkriva i financijski aspekt, gdje su sljedbenici davali novac i imovinu vjerujući da time služe višem cilju, dok je Samuel živio znatno luksuznije nego što je to prikazivao.

Lažni prorok - 2 Foto: Profimedia

Jedan od ključnih trenutaka dokumentarca je svjedočanstvo osobe koja je uspjela pobjeći iz zajednice, opisuje osjećaj straha, ali i olakšanje kada je shvatila da je godinama bila pod psihološkom kontrolom.

Posebno šokira podatak da je imao 23 supruge unutar zajednice, koje su vjerovale da je takav odnos "Božja volja", dok su neke od njih kasnije svjedočile o kontroli, pritiscima i zlostavljanju.

Lažni prorok - 4 Foto: Profimedia

Na kraju serije otkriva se i pravni epilog cijelog slučaja – Samuel je osuđen na dugogodišnju zatvorsku kaznu (više od 15 godina) zbog niza teških kaznenih djela, uključujući seksualno zlostavljanje nad maloljetnicama, koje su mu ujedno bile i žene, manipulaciju i prisilu nad svojim sljedbenicama.

Lažni prorok - 1 Foto: Profimedia

