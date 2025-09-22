Nina Badrić progovorila o izazovima u karijeri: "Sve sam radila sama"

Nina Badrić prva je ovosezonska gošća Ane Radišić s kojom je razgovarala o svojim glazbenim počecima i izazovima u 30 godina dugoj karijeri.

Jedna od najvećih domaćih glazbenih umjetnica, Nina Badrić, gošća je nove, a ujedno i prve epizode šeste sezone podcasta Ane Radišić. S nizom bezvremenskih hitova i s više od tri desetljeća kontinuirane prisutnosti na vrhu domaće i regionalne scene, Badrić je u otvorenom razgovoru otkrila mnoge osobne i profesionalne trenutke koji su je obilježili.

Od ranog djetinjstva, kaže, bila je borac - za pravdu, protiv nepravde i uvijek spremna zauzeti se za sebe i druge.

Nina Badrić - 4 Foto: Mario Poje/PR

Nina Badrić - 2 Foto: Mario Poje/PR

"Već sa sedam godina slučajno sam osvanula na naslovnici tadašnjeg Poleta. Vjerujem da sam već tada imala neki šarm, ono što bismo danas nazvali karizmom. Bila sam radosno dijete, a i danas sam radosna žena. Mislim da imam dar radosti koji nosim u sebi", prisjetila se Nina svojih početaka.

Glazba je, dodaje, bila njezina sudbina, iako se u tinejdžerskoj fazi zamišljala u nekim drugim snovima.



"Prilike su jednostavno dolazile, čak i kad nisam htjela. Moj prvi profesionalni ugovor dogodio se sasvim slučajno, kroz poznanstvo s Rajkom Dujmićem i Jasenkom Hourom. S devet godina došla sam se igrati u dom na Ribnjaku, tamo su se djeca okupljala. Tu sam upoznala Zdravka Šljivca i tada je nastao zbor Zvjezdice. Ja sam sa svojom prijateljicom Mirelom i njezinom sestrom Marinom bila prva članica."

Nina Badrić - 1 Foto: Instagram

Nina Badrić Foto: Nina Badrić/Instagram

Otvoreno je govorila i o izazovima kroz karijeru: "Nije lako održati se na vrhu 30 godina. Nije lako biti žena u ovom poslu, nije lako nositi se s hejterima kojih je na društvenim mrežama previše. Mene je obilježilo to što sam sve sama radila, bez kompozitora, bez menadžera koji ti piše priče za naslovnice. Samu sebe sam bodrila i gurala naprijed. Tek kad prođeš te samoće, onda dođu i veliki suradnici."

Pogledaji ovo Celebrity Influencerica objavila prvi video nakon smrti trogodišnjeg sina: ''Neću uljepšavati stvari...''

Jedna od najvažnijih lekcija stigla je iz situacije u kojoj je izgubila veliku priliku zbog kašnjenja.

"Kasnila sam uvijek svima, nisam imala doživljaj vremena i nisam shvaćala da me netko čeka. Dok jednom, na važnom sastanku za veliku kampanju koja je mogla biti svjetska i već je bila dogovorena, nisam zakasnila 20 minuta. Čovjek mi je rekao da ne radi s ljudima koji kradu njegovo vrijeme i ugovor je propao. Nikad više nisam zakasnila", ispričala je Nina.

Galerija 25 25 25 25 25

Nina Badrić - 2 Foto: In Magazin

Nina Badrić Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Iako ističe da su postojali i teški trenuci koje publika nikada nije osjetila, Badrić kaže da ju je uvijek vodilo dostojanstvo: "Svoju publiku sam osvajala uvijek glazbom, bez skandala. Najvažnije je imati mir u duši. Moj mir je krvavo stečen i zato ga čuvam."



Dotaknula se i ljubavi, rekavši da apsolutno vjeruje u nju, ali ne i u bajkovitog princa na bijelom konju.



Nina je u razgovoru s Anom, koji je dostupan na YouTube kanalu Ane Radišić te na digitalnim platformama, otkrila i zašto misli da u Hrvatskoj nema zvijezda, zašto je odlučila graditi karijeru bez skandala, zašto smatra da su nas holivudski filmovi pokvarili te zašto neambicioznim muškarcima odlučno kaže „ne“.



Razgovorom s Ninom Badrić otvorena je šesta sezona podcasta kojim Ana pomiče granice domaćeg medijskog prostora.

Kako je Nina izgledala kada je nastupala na Jugoviziji, pogledajte OVDJE.

Na ovoljetnoj turneji po obali Nini se pridružila njezina majka, a tko im je bio neočekivani gost na ručku, pogledajte OVDJE.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Jesen će pričekati! Danijela Dvornik u bikiniju pokazala tip-top formu

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Isklesani mišići našeg ministra u prvom planu na fotografijama bez majice

Pogledaji ovo Celebrity Još malo do poroda! Lijepa Hercegovka koju regija obožava pokazala poveći trudnički trbuh

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako je Maja Šuput pred gostima slagala vlastitu rođendansku tortu!