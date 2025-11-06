Znate li tko je ovo? Otac joj je glumio u kino-hitu s Tomom Cruiseom!

16-godišnja Java Kuvala Holloway privukla je pažnju na crvenom tepihu povodom premijere serije "Duster" gdje glavnu ulogu ima njezin otac Josh Holloway.
Veliku pozornost privukla je tinejdžerica u crnoj haljini s bijelim točkama i duge kose, no ona je tu došla samo kao podrška. Riječ je o 16-godišnjoj Javi Kumali Holloway, čiji otac Josh Holloway ima glavnu ulogu u seriji "Duster".
Java Kumala Holloway - 1 Foto: Profimedia
Java Kumala Holloway - 3 Foto: Profimedia
Josh Holloway - 2 Foto: Afp
Osim Jave, Josha je na crvenom tepihu podržao i 11-godišnji sin Hunter, koje je dobio sa suprugom, indonezijskom manekenkom Yessicom Kumalom, s kojom je u braku od 2004. godine.
56-godišnji Holloway je u glumačkoj industriji više od 30 godina, no pravi proboj je imao sredinom 2000-ih sa serijom "Izgubljeni", gdje je tumačio ulogu mnogima omiljenog Jamesa "Sawyera" Forda. Nakon "Izgubljenih", imao je niz uspješnih uloga što u filu, što u serijama, od kojih se ističu "Nemoguća misija: Protokol Duh" s Tomom Cruiseom, "Kolonija" i "Yellowstone".
Josh Holloway - 6 Foto: Afp
Josh Holloway - 7 Foto: Afp
Josh Holloway - 4 Foto: Afp
Dugo vremena mediji su ga prozvali seks simbolom, što je plavokosom glumcu bilo čudno.
"To mi je smiješno jer sam obiteljski čovjek", rekao je skromni Holloway, koji ne krije koliko je ponosan na svoju obitelj, dijeleći fotografije iz njihovog privatnog života.
