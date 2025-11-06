Znate li tko je ovo? Otac joj je glumio u kino-hitu s Tomom Cruiseom!

16-godišnja Java Kuvala Holloway privukla je pažnju na crvenom tepihu povodom premijere serije "Duster" gdje glavnu ulogu ima njezin otac Josh Holloway.

U Los Angelesu održana je premijera nove serije "Duster", koja će se emitirati na streaming servisu Max. Glumci i produkcijski tim na čelu s J.J.-em Abramsom okupili su se kako bi zajedno promovirali novi zanimljivi projekt u kojem su se našli i neki glumci koje smo viđali u ranijim serijama.

Veliku pozornost privukla je tinejdžerica u crnoj haljini s bijelim točkama i duge kose, no ona je tu došla samo kao podrška. Riječ je o 16-godišnjoj Javi Kumali Holloway, čiji otac Josh Holloway ima glavnu ulogu u seriji "Duster".

Java Kumala Holloway

Java Kumala Holloway

Josh Holloway

Ella Dvornik iznenadila mnoge svojim priznanjem

Osim Jave, Josha je na crvenom tepihu podržao i 11-godišnji sin Hunter, koje je dobio sa suprugom, indonezijskom manekenkom Yessicom Kumalom, s kojom je u braku od 2004. godine.

56-godišnji Holloway je u glumačkoj industriji više od 30 godina, no pravi proboj je imao sredinom 2000-ih sa serijom "Izgubljeni", gdje je tumačio ulogu mnogima omiljenog Jamesa "Sawyera" Forda. Nakon "Izgubljenih", imao je niz uspješnih uloga što u filu, što u serijama, od kojih se ističu "Nemoguća misija: Protokol Duh" s Tomom Cruiseom, "Kolonija" i "Yellowstone".

Josh Holloway

Josh Holloway

Josh Holloway

Dugo vremena mediji su ga prozvali seks simbolom, što je plavokosom glumcu bilo čudno.

"To mi je smiješno jer sam obiteljski čovjek", rekao je skromni Holloway, koji ne krije koliko je ponosan na svoju obitelj, dijeleći fotografije iz njihovog privatnog života.

