Što se dogodilo glumačkoj postavi kultnog filma o odrastanju? Smrt glumca jedna je od najvećih tragedija

Glumci kultnog filma "Stand By Me" ponovno su se okupili 40 godina kasnije, prisjećajući se uloge koja im je obilježila živote – neki su postali zvijezde, a drugi pali pod teretom slave.

Corey Feldman, Wil Wheaton i Jerry O’Connell krenuli su na američku turneju, tijekom koje organiziraju projekcije filma i susrete s publikom, prisjećajući se snimanja koje je obilježilo njihove živote.

Film iz 1986., temeljen na noveli Stephena Kinga "The Body", pratio je grupu dječaka u potrazi za tijelom nestalog dječaka, a njegov utjecaj vidljiv je i danas – od brojnih filmova do Netflixove serije "Stranger Things". I dok su likovi iz filma koračali prema odrasloj dobi, stvarni glumci krenuli su svatko svojim putem.

Wil Wheaton, koji je tumačio glavnog lika Gordieja Lachancea, nastavio je karijeru u kultnim serijama i filmovima, ali se kasnije povukao iz glume. Otvoreno govori o borbi s depresijom i emocionalnim zlostavljanjem koje je doživio od roditelja, priznajući da mu je upravo ta tuga pomogla da odglumi Gordieja. Njegova priča dirnula je i Jerryja O’Connella, koji mu se javno ispričao zbog nedostatka podrške dok su snimali film kao djeca, prenosi Daily Mail.

Corey Feldman, tada već poznato lice iz filmova kao što su "The Goonies" i "Gremlins", kasnije je progovorio o zlostavljanju koje je doživio u Hollywoodu, emancipirao se s 15 godina i snimio dokumentarac o tamnoj strani dječje slave. Nedavno je sudjelovao u Plesu sa zvijezdama, ali je ispao prvi, a iza kulisa je otvoreno kritizirao atmosferu emisije.

Jerry O’Connell, koji je u filmu glumio simpatičnog Verna, izgradio je dugotrajnu karijeru u filmu i televiziji, a danas s glumicom Rebeccom Romijn ima skladan brak i dvoje djece. Nedavno su otkrili da financije vode odvojeno, ali zajednički planiraju obiteljske troškove.

Najtragičniju sudbinu imao je River Phoenix, koji je u filmu igrao Chrisa Chambersa. Njegova karijera je eksplodirala, ali je život prekinut predoziranjem ispred kluba Viper Room s 23 godine. Njegova smrt i danas je jedan od najmračnijih trenutaka u povijesti mladih holivudskih zvijezda.

Kiefer Sutherland, zločesti dečko iz filma, ostvario je veliku karijeru, posebno u seriji "24", a danas se bavi i glazbom. Nedavno je demantirao tvrdnje da je tijekom snimanja maltretirao mlađe kolege, rekavši da je vrijeme provodio s Riverom Phoenixom jer su obojica svirali gitaru i dijelili glumačke ambicije.

John Cusack, koji se pojavljuje u flashbackovima kao Gordiejev stariji brat, izgradio je impresivnu filmsku karijeru i osvojio Zlatni globus. Richard Dreyfuss, koji je narator filma, također je ostavio snažan trag u Hollywoodu, no posljednjih godina suočava se s obiteljskim razmiricama i kontroverzama.

Četiri desetljeća nakon premijere, "Stand By Me" i dalje živi – kroz nove generacije koje ga otkrivaju, kroz osobne priče glumaca i kroz turneju koja podsjeća da je prijateljstvo, tuga i odrastanje univerzalna priča koju nikad ne zaboravljamo.

