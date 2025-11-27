Sjećate se Španjolke koja je pjevala balkanske hitove? Nedavno se udala, evo gdje je danas!

Španjolka Laura Marin proslavila se obradama velikih regionalnih hitova, a njen talent prepoznao je i pokojni Halid Bešlić.

Prije dvije godine Španjolka Laura Marin oduševila je regiju svojim duetom s pokojnim Halidom Bešlićem u sarajevskoj Zetri.

Zajedno su otpjevali pjesme ''Miljacka'' i ''Moj dilbere'', a Halid je nakon toga Lauri prepustio pozornicu te je ona s velikim osmijehom na licu otpjevala dobro znani hit Zdravka Čolića ''Pusti, pusti modu''.

Kako je Bešlić istaknuo pred publikom, Laura je bosanski naučila upravo preko naše glazbe u kojoj uživa, a društvene mreže su doprinijele tome da i on čuje za nju i kako izvodi njegove pjesme što je razlog što je pozvao u Sarajevo da mu bude gošća.

Posebno ju je dirnuo Halidov odlazak u listopadu, a od njega se oprostila na Instagramu.

''Put iz Galicije je trajao 24 sata. Već na letu iz Frankfurta u avionu sam čula ljude koji pričaju bosanski. Srce mi je bilo puno. Kad sam sletjela u Sarajevo, vidjela sam natpise ''carina'' i BiH i znala sam da je to to. Ovo je ispunjenje moje želje koja traje devet godina'', rekla je Laura.

Laura danas ima 20 godina, živi i studira u Bosni, a nedavno je na društvenim mrežama otkrila i da se udala.

''Sad i moje prezime završava na -ić'', napisala je sretno uz fotografije s vjenčanja s mladićem iz Sarajeva.

O svojem prezimenu pričala je i na TikToku.

Laura se nastavila baviti pjevanjem, a na društvenim mrežama i dalje objavljuje popularne objave.

Na Instagramu ju prati čak 96 tisuća ljudi.

