Mlada Španjolka otpjevala je Severininu pjesmu pa postala hit: "Tagirajte ju da vidi kako se i ovdje..."

Laura Marin otpjevala je Severininu pjesmu "Ja samo pjevam" i podijelila snimku na društvenim mrežama.

Mlada španjolska glazbenica Laura Marin objavila je na društvenim mrežama video u kojem na hrvatskom jeziku izvodi Severininu pjesmu "Ja sam pjevam", a koji je oduševio njezine pratitelje.

"Galicijski mediji ne zovu me često, ali ovom prilikom su me zvali da snimamo intervju za Radio Coruña. Morala sam izabrati svoje najdraže mjesto u ovom gradu - to je trg ispred crkve svetog Nikole, pun je zelenila i ptica. Sat vremena prije intervjua pitali su me mogu li svirati gitaru i nešto pjevati. Budući da je to bilo za radio, fokusirala sam se na zvuk, ali me dečko snimio da mogu objaviti na društvenim mrežama. Tagirajte Severinu kako bi vidjela da se i na sjeveru Španjolske pjevaju njezine pjesme", napisala je Laura na svom profilu na Instagramu, a isti je video podijelila i na TikToku, gdje ga je dosad pogledalo više od pola milijuna ljudi.

Kako vam zvuči Laurina izvedba? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Inače, Laura je prije godinu dana bila zvijezda koncerta Halida Bašlića u sarajevskoj Zetri, kao velika obožavateljica njegovih hitova.

On je odlučio ovoj djevojci pružiti pravo iznenađenje te ju je pozvao da s njim nastupi na posebnom koncertu, a Španjolka koja obožava pjesme s naših prostora nije skrivala oduševljenje.

Zajedno su otpjevali pjesme ''Miljacka'' i ''Moj dilbere'', a Halid je nakon toga Lauri prepustio pozornicu te je ona s velikim osmijehom na licu otpjevala dobro znani hit Zdravka Čolića ''Pusti, pusti modu''.

Pogledaji ovo Celebrity Mlada Španjolka nije skrivala oduševljenje iznenađenjem koje joj je priuštio Halid Bešlić: ''Znala sam da je to to!''

Kako je Bešlić istaknuo pred publikom, Laura je bosanski naučila upravo preko naše glazbe u kojoj uživa, a društvene mreže su doprinijele tome da i on čuje za nju i kako izvodi njegove pjesme što je razlog što je pozvao u Sarajevo da mu bude gošća, prenio je avaz.ba.

''Put iz Galicije je trajao 24 sata. Već na letu iz Frankfurta u avionu sam čula ljude koji pričaju bosanski. Srce mi je bilo puno. Kad sam sletjela u Sarajevo, vidjela sam natpise ''carina'' i BiH i znala sam da je to to. Ovo je ispunjenje moje želje koja traje devet godina'', rekla je tada Laura.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Tatjana Jurić progovorila o prekidu s domaćim poduzetnikom: "Ja sam ipak bila ostavljena mjesec dana pred vjenčanje"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Brutalan komentar Vedrane Rudan na slučaj Severina - Popović: "Severina nek se je*e, vještice, nisi naša cura!"