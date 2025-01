‘Ljubav boli’: Akcijska komedija sa srcem

Oscarom nagrađeni Ke Huy Quan predvodi akcijsku komediju smještenu u svijet kriminalnog podzemlja i pečenja kolačića u obliku srca.

Akcijsku komediju sa srcem Ljubav boli predvodi oskarovac Ke Huy Quan koji je pozlaćenog kipića osvojio kao najbolji sporedni glumac u potpuno ludoj akcijskoj komediji/fantaziji Sve u isto vrijeme (2022.). Glumio je u drugoj sezoni Marvelove serije Loki (2021.) i Netflixovoj seriji American Born Chinese (2023.), dok će ga starija publika pamtiti kao Short Rounda iz Indiana Jones i ukleti hram (1984.) i člana ekipe Gooniesa (1985.), gdje je glumio mladog i nervoznog izumitelja Datu. Ke Huy Quan ovdje tumači Marvina Gablea, simpatičnog trgovca nekretninama koji je oličenje pozitive (kao i sam glumac). Ali Marvin skriva mračnu tajnu – on je bivši plaćeni ubojica koji je pobjegao od takvog života i odlučio uživati u životu.

Oscara za sporednu glumicu u Priči sa Zapadne strane (2021.) osvojila je Ariana DeBose (Argylle, 2024., Westworld, 2016.), dok će za nju i Ke Huy Quana ovo biti ponovno okupljanje s obzirom na to da mu je upravo ona uručila Oscara na ceremoniji. DeBose će u Ljubav boli tumačiti Rose, Marvinovu bivšu partnericu u zločinu koju je spasio, ali na kraju i ostavio da umre. Daniel Wu (Into the Badlands, 2015., Tomb Raider, 2018.) glumi Alvina ‘Knuckles’ Gablea, Marvinovog opakog brata i šefa kriminalnog podzemlja koji ga progoni.

Još jedan pripadnik Goonies ekipe, Sean Astin (trilogija Gospodar prstenova), glumi Marvinovog šefa Cliffa, Mustafa Shakir (Luke Cage, 2016.) je opasni ubojica i ljubitelj poezije Roger ‘The Raven’, Lio Tipton (Ta luda ljubav, 2011.) je Ashley, Marvinova asistentica u trgovanju nekretninama, Rhys Darby (Naš barjak znači smrt, 2022.) glumi Kippy Bettsa, ekscentričnog knjigovođu koji se bavi mutnim poslovima, dok su šampion Super Bowla Marshawn Lynch (Bottoms, 2023.) i André Eriksen (Divlja noć, 2022.) u ulogama dvojice kriminalaca u lovu na Marvina.

Prva glavna uloga za Ke Huy Quana, miljenika publike i Hollywooda

Nakon Indiane Jonesa i Gooniesa, vijetnamsko-američki glumac Ke Huy Quan je imao manje epizodne uloge u filmovima i serijama te se početkom 2000-tih povukao iz glume i počeo se baviti koreografijom borbi i kaskaderskim poslovima (X-Men, 2000., Jedan jedini, 2001.). Prošlo je gotovo 20 godina otkako ga se nije moglo vidjeti na velikim niti malim ekranima, ali vratio se u velikom stilu 2023. osvojivši već navedenog Oscara, da bi nakon toga nastavio osvajati publiku svojom jednostavnošću, poniznošću i nadasve glumačkim talentom.

Njegov govor tijekom preuzimanja Oscara jedan je od najiskrenijih, najponiznijih, i najemotivnijih ikad, što ga je učinilo univerzalno obožavanom osobom od strane publike i kolega. Njegova prisutnost na ekranima jednostavno odiše zarazno pozitivnom energijom što je jedan od glavnih razloga zašto ga svi vole gledati.

Marvin u Ljubav boli bit će mu prva uloga gdje je on glavni glumac, a čak se i sam iznenadio kad mu je ponuđena jer scenarij se doimao kao da je napisan za Jasona Stathama a ne Ke Huy Quana. “Shvatio sam što žele postići,” rekao je Ke Huy Quan. “Žele stvoriti drukčiju vrstu akcijske zvijezde. Nekoga tko se ne boji biti ranjiv, ne boji se pokazati osjećaje.” Drugim riječima, mada je ubojit ne boji se pokazati ono što on zapravo je.

O čemu je ‘Ljubav boli’?

Film prati Marvina, omiljenog i vječno nasmiješenog trgovca nekretninama koji za potencijalne kupce peče kolačiće i dočekuje ih raširenih ruku. Na prvi pogled on se doima poput jednostavnog tipa, ali Marvin je sve samo ne to. Bivši je plaćeni ubojica koji se stvorivši novi identitet nastoji voditi miran i ispunjen život prodajući obiteljske kuće. Sve to se mijenja kad mu bivša partnerica u zločinu pošalje kriptično pismo, a u njegovom domu i na poslu počinju se pojavljivati snagatori i ubojice koje je poslao njegov brat, kriminalni boss.

Mada se zarekao kako više neće ozljeđivati nikoga, Marvin je prisiljen vratiti se po posljednji puta starom životu ispunjenim okrutnim ubojicama i prijevarama jer prošlost ga, očito, nikad neće ostaviti na miru.

