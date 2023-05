Najtužnije lice svijeta više ne izgleda ovako, novi imidž podijelio je korisnike interneta, a što vi mislite?

Princeza Charlene drastično je promijenila imidž, više nije platinasta plavuša, već ima smeđu boju kose. U anketi nam recite kako se vama sviđa.

Monegaška princeza Charlene drastično je promijenila svoj izgled te ima potpuno novi imidž. Iako je svima oduvijek poznata po plavoj platinastoj kosi, sada je to potpuno drugačije te se obojila u smeđu nijansu.

Princezi je nova frizura donijela potpuno nov izgled, a korisnici interneta podijeljeni su oko toga stoji li joj bolje plava ili smeđa kosa.

Njezine nove fotografije pogledajte u našoj galeriji

Podsjetimo, princezu nazivaju najtužnijim licem svijeta, a prošle godine borila se i s teškom dijagnozom zbog koje je četiri mjeseca provela na liječenju u Švicarskoj, a od obitelji je sveukupno bila razdvojena godinu dana jer je prije toga osam mjeseci boravila u Južnoafričkoj Republici.

Najtužnijim licem prozvali su je još 2011. godine kad se udala za supruga princa Andrewa.

Francuski su mediji u to vrijeme prozvali Charlene odbjeglom nevjestom nakon što je, navodno, pokušala pobjeći prije vjenčanja, no oni su to uvijek vješto demantirali.

Ugledni kraljevski stručnjak Stephane Bern jedan je od onih koji nagađaju da se Charleneino zdravlje često koristi za prikrivanje problema u vezi.

''Palača je toliko često morala zazivati princezu koja pati da je njima teško danas nešto povjerovati'', napisao je prošle godine u Paris Matchu.

A Albert je navodno pristao Charlene isplaćivati 12 milijuna eura godišnje kako bi se ponašala u skladu sa svojim kraljevskim dužnostima i pojavljivala se uz njega na važnim javnim događanjima.

