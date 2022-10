Jelena Perčin od 2007. godine do danas stvarno se malo promijenila.

Glumica Jelena Perčin na glumačkoj sceni prisutna je već dugi niz godina, a sada su se pojavile njezine fotografije iz 2007. godine te je nevjerojatno koliko se od tada malo promijenila.

Jelena je 2007. godine glumila u jednoj domaćoj seriji, a fotografije sa snimanja na kojima pozira s kolegom Enesom Vejzovićem možete pogledati u našoj galeriji.

Perčin se od tada uopće nije promijenila u fizičkom smislu, već joj je samo boja kose drugačija - sada je plava i jedino je malo drugačiji ljubavni život.

Zanimljiva činjenica je ta što je njezin sadašnji suprug Momčilo Otašević 2007. godine bio još u tinejdžerskim godinama, a danas izgledaju kao vršnjaci.

Prije njega Jelena je bila u braku s Kristijanom Babićem, koji je trajao od 2008. do 2011. godine, a s njim je dobila kćer Lotu.

Prekrasna glumica Momčila je upoznala na snimanju serije "Zora dubrovačka" 2013., a vjenčali su se 2018. godine. Zajedno imaju kćer Mašu i sina Jakšu.

U emisiji IN magazin priznala je i čime ju je to crnogorski kolega osvojio:

"To je taj njegov nevjerojatan karakter, toliko je pozitivan, nema u sebi agresije, čovjek ne može doći s njim u konflikt, ja se s njim ne mogu posvađati. To je divno. Čak i kad me iznervira, ta njegova vedrina je toliko zarazna da se ne mogu ljutiti na njega. Mi se nikada nismo posvađali."

Posljednjih nekoliko mjeseci pratile su ih glasine o prekidu, koje je Jelena nedavno opovrgnula, a otkrila je i koliko im je teško zadržati intimu za sebe.

"S jedne strane jako teško, s druge strane lagano, jer kad su jasni prioriteti, kad se u tome poklapamo i razumiješ se, onda nije tako teško. Bavimo se poslom koji je javan i neki dio intime javnost želi znati, ali mislim da jednostavno postoji nešto što čovjek mora zadržati za sebe", kazala je Jelena za IN Magazin, a nekoliko dana poslije sa suprugom se pojavila na svečanom događaju u Dubrovniku, gdje su pokazali da ljubav među njima i dalje cvjeta.

