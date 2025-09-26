Više X-eva ili zlatnih gumba? Zavirili smo u sobu kandidata nove sezone Supertalenta!

Za nedjelju navečer ne planirajte ništa, počinje Supertalent! Već prva epizoda donosi i suze i smijeh, a mi vas vodimo u sobu kandidata, gdje smo istražili s kojim će se talentima predstaviti natjecatelji. Što mislite, hoće li Maja, Martina, Fabijan i Bilman stisnuti više X-eva ili zlatnih gumba?

X-evi rade, no nadamo se da ih članovi žirija neće previše koristiti. Sve je spremno za novu sezonu Supertalenta, a mi smo zavirili u sobu kandidata koji će se predstaviti ove sezone.



Osebujan Sarajlija, osebujan talent. Imtira pjevače Bijelog dugmeta. Za početak Tifa...



Miguel s obitelji živi u Hrvatskoj, a za svoj novi dom ima samo riječi hvale.

Kandidati vade svoje najjače oružje za šarmiranje žirija. Marin će posegnuti u Eurosong riznicu.''Ja ću izvesti lipsync performans s temom Eurosonga i cilj mi je predstaviti duh Eurosonga na neki svoj jedinstveni način'', govori kandidat Marin.

Koje je pjesme s Eurosonga odabrao za svoj nastup?

''Odabrao sam ikonične pjesme, kako bi rekli mladi danas. Odabrao sam Conchitu Wurst, Loreen, Verku Serduchku, Kaariju i Baby Lasagnu naravno''.

Svebor dolazi iz Zagreba i ima 27 godina, bavi se filmom i glazbom.



''Konkretno ću se predstaviti sviranjem violine i stvaranjem glazbe uživo! Na engleskom se to kaže - live looping! Pred publikom i pred žirijem, pred kim god sviram, snimam sloj po sloj glazbe. Snimim neki ritam, snimim neki bas, snimim neku melodiju, i onda se nadam da će se to sve zajedno spojiti u neki glazbeni doživljaj'', objasnio je.



Ova dama zavrtjet će se oko šipke, njezino ime je Jasmina, ima 35 godina i njezin supertalent je pole dance.

''Dobivam veće samopuzdanje, više sam otvorenija tijekom plesa, osjećam se ugodnije u svom tijelu, ne gledam svoj fizički izgled kroz neku negativu nego pizitivu i prihavtila sam svoje tijelo kakvo je''.



Nema sumnje, svi će kandidati dati svoj maksimum, a prolazak u finale ili zlatni gumb, bilo bi im ostvarenje snova.

Prva ovosenzonska audicijska emisija Supertalenta čeka vas ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV.

