Zagreb kakav je nekad bio: Otkrivamo priču koja se krije iza videa koja su osvojila društvene mreže!

Zagreb kakav je nekad bio - dogovori za susrete na Trgu ispod sata, gužva u žičari, nove godine u dnevnom boravku kod susjeda. Sve to redatelj Filip Filković Philatz prikazao je u kratkim videouradcima koji su osvojili društvene mreže i imaju milijunske preglede. Ako ste i vi nostalgični za vremenom od prije 40-ak godina, ne propustite minute naše Julija Bačić Barać.

Ovaj video koji je pravi hit na društvenim mrežama prikazuje stari Zagreb. Kako je naš glavni grad izgledao i disao osamdesetih u svega nekoliko minuta sažeo je redatelj Filip Filković Philatz i pokrenuo lavinu dobrih reakcija.

''Najviše me se dojmilo što su ljudi rekli da su plakali, ali interesntno je da sam i ja dok sam neke scene generirao da sam i ja zaplakao'', govori Filip.

Ljudi ga zaustavljaju u gradu i hvale njegovu ideju prikazati Zagreb kakav je nekad bio, do koje je spontano došao.

''Kad sam krenuo raditi te neke slike koje sam vadio iz svog albuma obiteljskog, sanjkanja, fotke iz grada, samo sam ih počeo slagati i skužio sam da se tu krije nekakva priča. Sve to vadim iz nekakvih sjećanja i kako se ja toga sjećam kako je to bilo prije i to je nekakva interpretacija kao da sam snimao svoje neke snove'', priča nam.

Filip Filković Philatz - 3 Foto: In Magazin

A mnogima je najviše zapelo za oko Filipovo oko za detalje.

''Možda se sad konzultiram s nekim oko nekih detalja koje ne možeš naći nigdje online i tu se konzultiram s sprijateljima koji zaista znaju detalje to vrijeme. Nama je puno prije značilo da imamo neki svoj brend bombona, žvaka, soka, pive i da je to nešo lokalno domaće, a sad imamo užasno puno brendova i zasićenje se nekakvo dešava'', priča Filip.

Filip Filković Philatz - 6 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Zanimljivosti Život mu se preokrenuo prije tri godine: Potresna životna priča glumca nakon strašne operacije

Sve sigurno zanima kako uopće nastaju ova videa? Iza njih stoji umjetna inteligencija, ali stvar nije tako jednostavna kao što se čini.

''Ljudi misle da je to sve na jedan klik i da je to napravio AI, to nije napravio baš sve AI, to je samo neki alat koji mi omogućava da napravim ono što smo zamislili. Kao da režiraš glumca, ako mu daš bazičnu uputu stani tu i budi happy on će napraviti neku glupost totalnu i onda ga moraš tu malo režirati bolje. Mislim da smo korak ispred onog što je tešhnološki moguće trenutno napraviti bilo kojem korisniku, to je neki miks dobrih poznanstva, i naprosto znanja'', priča Filip.

A kako bi nekom starijem objasnio kako radi umjetna inteligencija u ovom slučaju?

''To je jedan black box u koji ti pogledaš i daš mu neke naredbe i dobiješ nešto van kao da zamisliš nešto i to što zamisliš možeš dobiti van u nekoj formi slike ili videa i nekom starijem je to jako teško za zamisliti'', kaže.

Nije teško vratiti se u vrijeme koje je u ovim videima prikazano, i zato su ona na društvenim mrežama toliko popularna da je teško izbrojati i broj pregleda.

Filip Filković Philatz - 5 Foto: In Magazin

''Ono milijunski su, svaki video ima preko milijun pregleda, ma čak i više ali mislim da pregledi tu nisu bitni, interesantno je da su ljudi skidali taj video i slali jedni drugima kao čestitku preko wtsuppa'.

''Ne pričaju ni o politici, ni o nekom opredjeljenju, već samo nekom periodu vremena možemo samo gledati kroz stare vhs, beta kamere, a to je u ovom slučaju kao da si u nekom vremeplovu, otišao u to vrijeme i snimio'', objasnio nam je Filip.

Philatz se posebno koncentrirao pokazati život nekad u centru Zagreba.

Filip Filković Philatz - 4 Foto: In Magazin

''Meni je bio zapravo cilj da pokažem kako je prije centar grada bio cnetar svega, bio s u centru i imao si sve, dok sad ljubi bježe u centre van grada'', govori.

I stara žičara ima svoju priču. U njoj se gužvalo, ali i stvaralo prijateljstva.

''Doslovno s nekim strancima totalnim smo bili u kabini, stane nas 4, a danas stane 12 ili 8 i nitko ne želi pričati s nikim, a prije smo razvili neki odnos, ti si do gore već frend s njima'', prisjeća se Filip.

Susreti i dogovori na trgu ispod sata jednom dogovoreni, nisu se mijenjali.

''ja se sjećam još prije 10, 15 godina kad se dogovoriš s nekim, mogli smo se dogovoriti tjedan dana unaprijed i nsimo morali slati poruke nego bi se naprosto našli tamo''.

Filip Filković Philatz - 2 Foto: In Magazin

I nije se ovaj talentirani Zagrepčanin držao samo svog rodnog grada, stvorio je i mnoga videa o zalsužnim Hrvatima iz naše povijesti.

''Mnogi od njih su napraviti baš ono značajane stvari za koje mnogi ljudi ne znaju da ih je netko iz Hrvatske izumio, svi su pohvalili kako je to bila dobra fora, zaista imao sam priliku ih nekoliko baš upoznati i nitko nije da me baš ono pokudi'', zaključio je Filip.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

Pogledaji ovo Celebrity Boris Rogoznica razočaran prizorima koje je zatekao: ''Najodvratnije i najgore mjesto na kojem sam bio!''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Istarskog glazbenika iz našeg hit‑showa gledamo na Dori, ali znate li tko mu je kći?