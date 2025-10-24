Trinaestogodišnja genijalka: Upoznajte Samoborku Emu o kojoj priča cijela Kina!

Iako joj je tek 13 godina, Ema Dujmović pravi je most između dviju toliko različitih, a njoj srcu bliskih zemalja. Hrvatske i Kine. Ponovno je postigla vrhunske rezultate iz znanja kineskog jezika, a ljubav prema ovoj zemlji ide i dalje od toga. Ova Samoborka i pjeva na kineskom te je njezina knjiga prevedena na taj jezik. Priča Jelene Prpoš za IN magazin.

''Pozdrav svima! Moje ime je Ema Dujmović, dolazim iz Hrvatske, imam 13 godina. Jako sam sretna što ćete mene i mojeg psa Zeusa danas gledati na Novoj tv'', ovako je razgovor započela Ema Dujmović koju ne prate Emu samo domaće medijske kuće, već i one kineske.

Tako je njihova država televizija o njoj snimila i dokumentarni film. Te minute prate njezinu pripremu, ali i sudjelovanje na poznatom natjecanju u kineskom jeziku. Jer Ema je već drugu godinu zaredom očarala žiri i osvojila drugo mjesto od 27 europskih natjecatelja.



''Ja sad to gledam iz perspektive druga od 27-ero, ali kad vi gledate širu sliku, to je druga od skoro milijardu ljudi koji žive u Europi. Stvarno sam jako ponosna''.

In Magazin: Ema Dujmović - 6 Foto: DNEVNIK.hr



Kako i ne bi bila, kada je ovo još jedan dokaz njezina truda i rada. U svjetskom poretku je među prvih deset. A kineski uči osam godina i za nju je to jedan od najljepših, ali i najtežih jezika na svijetu.



''Svaki put kada učim kineski jezik osjećam se sretnom. I smatram ga već svojim drugim materinjim jezikom''.



Na tečnom kineskom govori i o Lijepoj Našoj. Boje Hrvatske predstavila je i dizajnom Kristine Burje, koji je odjenula za nastup.

''Ovo je jakna koju sam nosila, ovo je hrvatski pleter. uzorak kockica, naravno. ovo su hlače u kojima se nalazi i šos''.



Emi ovo svakako nije bio posljednji posjet Kini. Kako kaže ova 13-godišnjakinja, to je zemlja budućnosti. Zemlja u kojoj želi studirati.

In Magazin: Ema Dujmović - 5 Foto: DNEVNIK.hr



''Često ljudi me pitaju je li ja stignem biti dijete, ali naravno da stignem i to sve sa čime se ja bavim je zato jer je to moje slobodno vrijeme i to su moje ljubavi i volim se baviti time i često se više vidim kao student nego kao osnovnoškolac''.



Jedna od brojnih Eminih strasti, koje čine njezin život ispunjenim, jest i muziciranje. Tako se na već spomenutom natjecanju nije predstavila samo znanjem jezika, već i autorskom pjesmom. Naravno, na kineskom.



''Ova pjesma govori o zajedništvu. O tome kako kineski jezik spaja nas sve koji učimo taj predivan jezik''.



O zajedništvu, i to onom između čovjeka i psa, progovara i Emina knjiga. Prvijenac koji je izdala s jedanaest godina. Život jednog psa preveden je i na kineski jezik, a ispričan je iz perspektive njezina ljubimca, ali i prijatelja Zeusa.

''Njegovo ime na kineskom je Zhou Si, što u prevedenom značenju znači Zeus. Naravno, i grčko ime za boga Munja''.

Vjerojatno će njezino literarno djelo dobiti i svoj nastavak, a dotad priprema i svoju prvu slikovnicu. I ne stoji samo iza njezine radnje, već i ilustracija. Jer još jedna Emina strast je i slikanje.

''Sve volim slikati, životinje, prirodu, ljude , a sada se najviše bavim kineskom tehnikom slikanja''.

Ova Samoborka, kojoj često govore da je prava mala genijalka, priprema i svoju izložbu u domovini, najmlađa je Hrvatica koja ima svoju sliku izloženu kao dio stalnog postava muzeja u Kini, a njezin rad bit će sljedeće godine izložen i u Beču u dvorcu Hofburg.

''Prvenstveno želim biti motivator, motivator djeci, pa čak i odaslima, da ispune svoj život baš onako kako su od uvijek željeli. Baš sam nedavno pričitala jednu jako lijepu rečenicu da naprave sve u životu ono što su htjeli kad su bili djeca i o čemu su sanjali kad su bili djeca'', zaključila je Ema.



I ne zaboravimo da je i ona samo dijete. Dijete koje ima tek 13 godina, a od kojeg se toliko toga može naučiti.

