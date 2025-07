Tko su jake žene koje stoje iza trofeja Vatrenih, Barakuda i braće Sinković?

Foto: In Magazin

Iva Olivari - 5 Foto: In Magazin

One su rame za plakanje, oslonac, stilistice, a katkad i - kume! Iva, Sandra, Ivana i Kiti nisu samo žene u sportu, već ključne karike najvećih hrvatskih sportskih priča. Tko su žene koje stoje iza trofeja Vatrenih, Barakuda i braće Sinković, zna naša Sanja Jurković.

Dok se domaća, ali i svjetska publika divi njihovim sportašima, one rade iz sjene. Iva, Sandra, Ivana i Kiti možda nisu na postolju, ali itekako stoje iza osvojenih medalja.

Ivu Olivari nazivaju mamom reprezentacije i prvom damom hrvatskog nogometa. Kako se ona poistovjećujete s tim nadimcima?

''Pa ne poistovjećujem se uopće. Hvala Bogu, odnosno moji dečki imaju žive, zdrave mame, tako da nema potrebe da im budem zamjenska mama. Prijateljica, oslonac, podrška, apsolutno uvijek, oni znaju da mene mogu uvijek nazvati, da sam ja tu, da ću uvijek rado pomoći, riješiti problem bez obzira da li je privatni ili neki poslovni, ako je u mojoj moći'', govori menadžerica Hrvatske nogometne reprezentacije.

Iako joj mnoge žene zavide na pristupu svlačionici Vatrenih, na predrasudama s kojima se susreću žene u nogometu joj vjerojatno ne bi pozavidjele.

Sandra Attias Foto: In Magazin

Iva Olivari - 4 Foto: In Magazin

''Meni se zna, recimo, dogoditi da ja stojim sa kolegama ispred svlačionice i sad dolazi četvrti sudac koji donosi one kartone za zamjenu ili semafor za zamjenu i u 90% slučajeva će se uvijek obratiti muškarcu''.

Kakav je to osjećaj?

''Ma već sam oguglala, ono, izborim se i kažem, sorry, ja sam ta, molim te, hoćeš meni dati to što treba''.

S tim o čemu Iva govori, dobro je upoznata i Sandra, koja surađuje s brojnim sportašima, a svojedobno je PR radila i zagrebačkom Dinamu.

''Ono što najviše je mene uvijek iznenadilo kod ovog posla je ta euforija kad stvari idu dobro i ta depresija kad stvari idu loše. I kako se moraš zapravo naučiti nositi sa jednom i sa drugom stranom u svom tom ekstremu, moraš biti ekstremno sretan kad se pobjeđuje, kad je sve dobro, kad su svi zdravi, kad nema ozljeda. I stvarno moraš biti u depresiji kad su stvari loše, jer ispada kao da te nije briga'', objasnila je Sandra Attias, PR i marketing stručnjakinja.

A ove je žene itekako briga. Ono što one donose na stol, ipak se po nečemu razlikuje od načina na koji isti posao rade njihovi muški kolege.

Iva Olivari - 3 Foto: In Magazin

''Senzibilitetom da smo nekako možda malo blaže i da ne idemo onako na nož prema novinarima, iako bila sam poznata da idem čak i to, haha, ali mislim da je to neki dio u kojem se možemo malo možda izdvojiti od muškaraca'', smatra Sandra.

Bez povjerenja, tvrdi Sandra, nema ni uspješne suradnje.

''Kada sam bila u Dinamu, nas je bilo nekoliko, uključujući mog supruga koji smo se apsolutno aktivno bavili i sa dečkima u svlačioni. Mislim da smo, baš zbog toga što smo pokazali da želimo raditi za njihovo dobro, a opet želimo i vama napraviti te neke priče, neke sadržaje koje će vam biti od koristi i tako se nekako samo dogodila ta neka dobra atmosfera u kojoj su svi htjeli sve, u kojem nije bilo problema kad je trebalo maziti baršunasti auto od Stojanovića ili kad je trebalo dati neki ozbiljni intervju nakon neke loše utakmice'', priča Sandra.

S porazima se, iako stoji iza najtrofejnije momčadi u Hrvatskoj, morala naučiti nositi i Ivana.

Koliko je emotivna kad je ovaj sport u pitanju?

''Užasno bi bilo teško reći je li teže nama van bazena ili njima unutar bazena. Ponekad imam osjećaj da je teže nama van bazena koji samo možemo pratit, gledat i navijat, a ništa konkretno poduzet da se zabije gol. Ali, strašno emotivno to doživljavamo. Znaš i sama da sam pustila suzu na Evropskom prvenstvu ovdje. Bili smo doma pred sjajnom publikom, zaista sjajna utakmica. Onaj gol u posljednjoj sekundi je bio baš za ronit suze. Stvarno, meni sad se zasuze oči kad se samo sjetim tog trenutka'', govori Ivana Janković, voditeljica marketinga i odnosa s javnošću.

Iva Olivari - 1 Foto: In Magazin

Pod njezinom su se PR palicom izmijenile cijele generacije naših Barakuda.

Je li joj teško kad netko odlazi?

''Pa je, uvijek je teško, pogotovo zato što je ova generacija prije koja je bila ovdje kada sam se i ja priključila vaterpolu i stvarno mi je bilo nepojmljivo, to je bio moj pojam vaterpola, odnosno ti momci, ta reprezentacija. Bilo mi je nepojmljivo da to može se nastaviti, ali evo, zaista su to divni ljudi, divni dečki, momci koji strašno puno rade i koji nas strašno puno vesele svojim rezultatima. Tako da se, na sreću, vrlo lako priviknuti'', govori Ivana.

No na posao prvog radnog dana, šali se, umalo nije otišla.

''Prvi dan posla mi je bio na 1. april, ljudi su me ono zezali kao ti stvarno ideš na posao? Ne misliš da te, ono, netko zeza? I tako je evo započela jedna lijepa, duga poslovna priča i suradnja'', ispričala je Ivana.

A dugogodišnja poslovna priča i suradnja u Kitinu je slučaju prerasla u kumstvo.

''Pogotovo kad s nekim suradnja traje dugi niz godina, onda stvarno ona preraste u neku vrstu prijateljstva. Ja sam Valentu Sinkoviću, krštena kuma njegovom prvom sinu. Tako da stvarno to su neke stvari koje dođu s godinama, stekne se povjerenje jer u nekom trenutku shvatiš da se više puta čuješ s njima nego sa članovima obitelji'', govori Kiti Iveta, PR stručnjakinja.

Stoga ne čudi da žene koje su obično senzibilnije, ovom poslu pristupaju s nešto više strpljenja i razumijevanja.

''Ti ponekad u ovom poslu moraš biti ne samo suradnik, ne samo prijatelj, moraš biti i psiholog, moraš savjetovati doslovno. U nekim trenucima i modni stilisti, ne znam ni ja što sve… Pomoć oko odijevanja, oko bilo čega što god. Iako moram priznat da od kad su se oženili oba dvoje, sad žene uskaču u tom dijelu, pa je puno lakše'', šali se Kiti.

Koliko Kiti svoj posao shvaća ozbiljno, ne pokazuju samo modnih savjeti braći Sinković, već i činjenica da je zbog suradnje i lakše komunikacije s rukometnom reprezentacijom gluhih naučila znakovni jezik.

''I ne gledam to kao na nešto što mene opterećuje i što je kao moj posao i ja sad moram i u nedjelju biti dostupna, nego ono stvarno s ljubavlju to radim i uživam u tome i evo, imala sam sreću da radim ovaj posao i stvarno'', zaključila je Kiti.

