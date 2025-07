Preminuo Ozzy Osborne, bivši pjevač grupe Black Sabbath

Ozzy Osbourne preminuo je nakon borbe s teškom bolesti u 76. godini života.

Princ tame Ozzy Osbourne preminuo je u dobi od 76 godina, priopćila je njegova obitelj u zajedničkoj izjavi.

"S tugom koju riječi teško mogu izraziti, moramo objaviti da je naš voljeni Ozzy Osbourne preminuo jutros. Bio je sa svojom obitelji i okružen ljubavlju", stoji u izjavi obitelji Osbourne.

Poznat po ekscentričnim i kontroverznim postupcima – od grizenja glave šišmiša i goluba, njuškanja linije mrava, pa sve do uriniranja po ratnom memorijalu odjeven u ženinu haljinu – Osbourne je ostao zapamćen kao jedan od najutjecajnijih glazbenika svih vremena, kako zbog svoje karijere, tako i zbog turbulentnog privatnog života.

Rođen kao John Michael Osbourne 3. prosinca 1948., postao je svjetski poznat kao frontmen grupe Black Sabbath, osnovane 1969. godine u Birminghamu. S pjesmama poput "Iron Man", "War Pigs" i "Paranoid", bend je izazvao i oduševljenje i kontroverzu zbog okultnih i "sotonističkih" tema, koje su čak naišle na osudu tadašnjeg kardinala Josepha Ratzingera (budućeg pape).

Nakon što je izbačen iz benda 1979. zbog ovisnosti, Ozzy je započeo uspješnu solo karijeru s hitovima kao što su "Crazy Train" i "Hellraiser". Bendu se vratio 1997. godine, a paralelno je objavljivao i samostalne pjesme i nastupao sa sastavom.

U karijeri je prodao više od 100 milijuna ploča i smatra se ocem heavy metala, a njegov poznati nadimak je Princ tame.

Njegov privatni život bio je obilježen ovisnostima, skandalima i čak pokušajem ubojstva supruge Sharon tijekom narkotičkog ispada 1989. godine. Ipak, Sharon mu je pomogla da se rehabilitira, a zajedno su postali planetarno poznati i zahvaljujući reality emisiji "The Osbournes", koja je osvojila Emmyja.

Par ima troje djece – Aimee, Kelly i Jacka – a iz prvog braka s Thelmom Riley ima još dvoje djece te je posvojio i njezinog sina.

Tijekom života pretrpio je brojne zdravstvene nedaće, uključujući i tešku nesreću s quadom 2003. te brojne operacije kralježnice i vrata.

Posljednjih godina bolovao je od Parkinsonove bolesti, zbog čega se u javnosti rijetko pojavljivao, a kada bi ga snimili fotografi, izgledao bi onemoćalo.

Pretpostavljajući kako mu se bliži kraj, Osbourne je posljednji put okupio svoj Black Sabbath u originalnoj postavi i održao rasprodani koncert u rodnom Birminghamu s brojnim gostima 5. srpnja. Cijeli koncert, čiji je prihod od prodaje ulaznica namijenio dječjim bolnicama u Birminghamu i Acornu te organizaciji The Cure Parkinson's Trust koja traži lijek za Parkinsonovu bolest, odradio je sjedeći u posebno dizajniranom tronu zbog lošeg zdravstvenog stanja, no i tada je odlučio dati sve od sebe, pokazujući koliko mu je glazba značila do samog kraja.

Njegov prepoznatljiv glas, ekscentrični nastupi i izniman utjecaj oblikovali su generacije glazbenika.

