Zvijezda Kumova otvorila peto izdanje festivala u Drnišu: ''Svake je godine sve više ljudi''

Kazalište, glazba i dobra energija ponovno su okupili publiku pod drniškim zvijezdama. Peto izdanje Goodfesta otvoreno je predstavom Brodolomke i koncertom glumice i pjevačice Ane Uršule Najev. Kako su izgledala odrastanja u Drnišu, provjerio je naš Hrvoje Krolo za IN magazin.

Ispod drniških zvijezda ponovno su se okupili umjetnici, glazbenici i publika željna dobre energije. Goodfest je i ove godine otvorio vrata kazalištu, glazbi i prijateljstvu – a počelo je glasno i moćno, predstavom „Brodolomke“.



"Kad smo krenuli prije 5 godina u doba korone, ajmo napraviti festival, stvarno nisam zamišljala da ćemo doći ovdje i da smo u 5 godina uspjeli postati prepoznatljivo festivalsko mjesto, kazališta, susreta, mjesto gdje se traži stolica više. Svi su programi besplatni'', objasnila je Ecija Ojdanić, glumica i organizatorica.

Iz jedne opuštene ideje do festivala s tradicijom. Koliko ovo znači za Drniš, podatak je da se upravo godišnji odmori posjetitelja namještaju u vrijeme festivala, kako bi se sve moglo popratiti.''Svi s osmijehom dočekujemo, slobodno mogu reći. A meni je srce puno kad vidim ovoliki broj ljudi, svake godine sve više i više ljudi, a to znači da festival valja i da će se festival nastaviti'', govori Ivana Dujić, direktorica Turističke zajednice Drniš.

Kazalište je njezin poziv, ali obitelj je njezina najveća publika. Ecijina kolegica Daria, svoje najvažnije uloge pronalazi daleko od reflektora – u obitelji, glumica priznaje - s njezinom trojicom sinova nikad joj nije dosadno.

Ecija Ojdanić - 2 Foto: In Magazin

''Više sam friendly mama, ne znam koliko je to dobro. Ali mislim da je velika većina žena na tu foru sve je dobro, dobro, a onda pukneš. A muž je u tom smislu kamen temeljac, autoritet, jedan mora biti kao stroži, a onda si drugi može dopustiti da je malo non šalantan'', govori Daria Lorenci Flatz.



Drniš i ovaj festival imaju posebno mjesto u srcu Ecije Ojdanić – i to ne samo kao producentici ''Brodolomki'', već i zbog emocija koje joj ovaj kraj budi.

Ecija Ojdanić - 3 Foto: In Magazin

''Ja sam tu živjela do 6. godine i to su one najljepše godine, najbezbrižnijeg djetinjstva. To je period kad sam sama išla u vrtić, što je sada nemoguće, baka me gledala s prozora. Sjećam se tih beskrajnih igara, sjećam se odlazaka baki na selo, jedne bezbrižnosti, glazbara. Jedno prekrasno i idilično djetinjstvo'', priča Ecija.



Glumica je nedavno proslavila i svoj rođendan. A za svjećice na torti, ističe kako ih se nitko ne bi trebao sramiti, sve je to dio nas.



''Ja uvijek s ponosom govorim da imam 51. godinu, vrlo se dobro i komotno osjećam u svojoj koži, ponosna sam na sve što sam napravila i na ono što me čeka, još barem toliko''.

Ana Uršula Najev glazbom iz srca svojeg kraja otvorila je festival pred domaćom publikom. Uz glazbu i potporu prijatelja, Goodfest vidi kao nešto što treba rasti, baš poput umjetnosti, koju i ona stvara.

Galerija 1 1 1 1 1

Ecija Ojdanić - 4 Foto: In Magazin

''Znaš kako je to meni drago jer ovo je i moj kraj. Ja sam tu iz Razvođa, pored Drniša, i stvarno je lijepo i hvalevrijedno, kad netko za svoj kraj napravi nešto čime će ga prikazati u najboljem svjetlu, nekoj široj publici, koji možda nikad ni nebi došli tu i baš mi je drago da večeras otvaramo ovaj festival'', zaključila je Ana.



Glazba i kazalište spojili su se u čarobnoj večeri pod zvijezdama, ali i u srcima onih koji stvaraju i sanjaju. Goodfest je dokaz da je kultura najljepša kad je blizu ljudi i kad dolazi iz ljubavi, zato je Drniš ovog ljeta idealno mjesto opuštanje.

