Tko je bio ovaj Božji influencer? Carlo Acutis proglašen prvim milenijskim svecem

Ovaj obični tinejdžer volio je računala i društvo prijatelja. Preminuo je sa samo 15 godina, ali je životom uspio nadahnuti milijune. Jučer ga je papa Lav XIV. proglasio svetim, čime je Talijan Carlo Acutis postao prvi svetac milenijalac u Katoličkoj Crkvi. Priču donosi Dijana Kardum za IN magazin.

Na Trgu svetog Petra jučer je proslavljen povijesni događaj. Mladić iz našeg doba, poznat kao ''Božji influencer'', proglašen je svetim. Carlo Acutis postao je prvi svetac milenijske generacije. Deseci tisuća vjernika stigli su zato u Vatikan svjedočiti njegovoj kanonizaciji.

Carlo je imao samo 15 godina, kada je 2006. umro od leukemije. No njegov kratki život ostavio je neizbrisiv trag.

''Još jedna ključna praksa za njih bila je česta ispovijed. Carlo je napisao: Jedino čega se zaista moramo bojati jest grijeh'; i čudio se jer, njegovim riječima, ljudi su toliko zabrinuti za ljepotu svojih tijela, a ne mare za ljepotu svojih duša'', rekao je Papa Lav XIV.



U govoru je Carlo spomenut zajedno s blaženim Pierom Giorgiom Frassatijem – dvojica su to mladih ljudi, različitog vremena, ali istih ideala.



''I Pier Giorgio i Carlo njegovali su svoju ljubav prema Bogu i braći i sestrama kroz jednostavne čine, dostupne svima: svakodnevnu misu, molitvu, a posebno klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu. Carlo je znao reći: ''Pred suncem pocrniš. Pred Euharistijom postaješ svetac!''

In Magazin: Carlo Aticus - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Carlo Aticus - 3 Foto: In Magazin

Carlo je odrastao u obitelji u kojoj vjera nije bila u središtu, no svojim primjerom i roditelje je približio Crkvi. Jučer su i oni stajali u prvom redu na misi kanonizacije.

''Carlo je, sa svoje strane, susreo Isusa u svojoj obitelji, zahvaljujući svojim roditeljima, Andrei i Antoniji - koji su danas ovdje s njegovim bratom i sestrom, Francescom i Michelom''.



Za Carlovu duhovnost nisu bila potrebna velika djela. Dovoljna su bila mala, svakodnevna – ali iskrena. Kao ljubitelj računalnih igara, Acutis je sam naučio osnove kodiranja i koristio ih za dokumentiranje čuda i drugih elemenata katoličke vjere na internetu.

In Magazin: Carlo Aticus - 2 Foto: In Magazin

In Magazin: Carlo Aticus - 4 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Zanimljivosti Prizori Hanke Paldum u Mostaru sve ostavili u nevjerici: "Kome je ovo palo na pamet?"

''Carlo je zasigurno bio obično dijete poput svih ostalih. Volio je igrati se, imati prijatelje i ići u školu. Ali njegova izvanredna osobina bila je to što je otvorio vrata svoga srca Isusu i stavio Isusa na prvo mjesto u svom životu''. govori majka Antonia Salzano.

Postupak koji može dovesti do proglašenja svetim, poznat kao ''kauza'', obično ne može započeti prije nego što prođe pet godina od smrti osobe. Carlu Acutisu pripisuju se dva čuda.– Ozdravljenje četverogodišnjeg dječaka iz Brazila s ozbiljnom malformacijom gušterače i 21-godišnje djevojke iz Kostarike, koja je bila na samrti nakon teške prometne nesreće na biciklu.

In Magazin: Carlo Aticus - 9 Foto: In Magazin

''Sada, čudo u Katoličkoj crkvi ne znači da je osoba koja je svetac stvorila čudo, već samo da su ljudi na Zemlji molili Boga za pomoć i molili tu osobu, za koju vjeruju da je svetac i da je na nebu s Bogom, da obrati pažnju na njihov slučaj i pomogne da se dogodi čudo. Često su ta čuda ozdravljenja – neobjašnjiva izlječenja bolesnih osoba ili onih koji su pretrpjeli neku ozljedu. Zašto su ozdravili ili što se dogodilo, nema znanstvenog objašnjenja. Ljudi vjeruju da je Bog, na njihove molitve upućene svecu, učinio to čudo'', objasnio je dopisnik Reutersa iz Vatikana. Joshua Mcelwee.



Iako je bio običan dječak, imao je dar da oko sebe širi dobrotu i mir. Carlo nije bio poznat po velikim riječima, nego po jednostavnom, ali uvjerljivom svjedočanstvu. Njegovo tijelo, odjeveno u traperice i tenisice danas leži u grobnici od stakla u Assiziju, koju na godinu posjećuju stotine tisuća ljudi.

Galerija 5 5 5 5 5

In Magazin: Carlo Aticus - 6 Foto: In Magazin

''Svetost se vidi, svetost se kuži. Ti to vidiš u očima osobe, vidiš da netko zrači, da ima poseban dar. I to se primjećivalo u njegovoj okolini. Ali on nije bio ništa spektakularno – nije radio čuda, nije propovijedao po ulicama. On je jednostavno bio blizak ljudima. Evo primjer: u kući su imali domara, Indijca hinduista. Carlo je svojom prisutnošću i razgovorima na kraju njega evangelizirao – i domar je odlučio postati kršćanin'', ispričao je Don Mihovil.



Carlo Acutis preminuo je mlad, ali je ostavio poruku za sva vremena: svetost nije rezervirana za izabrane, nego je dostupna svima – u školi, obitelji, među prijateljima, pa čak i u digitalnom svijetu. Zato ga mnogi zovu ''Božjim influencerom''.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/43 >> Pogledaji ovu galeriju +38 Celebrity Giorgio Armani ispraćen na posljednje počivalište, u crkvu je mogao samo mali broj ljudi

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Princ Harry vratio se u Veliku Britaniju, evo što je prvo napravio kad je stigao

Pogledaji ovo Celebrity Uhvaćeni na jahti! Sad svi znaju za vezu koju su dugo skrivali zbog razlike u godinama

Pogledaji ovo Zanimljivosti Najneobičniji duo domaće scene? Alen Vitasović sve je češće viđen s bivšom zastupnicom