iskreno svjedočanstvo

Putovanje koje mijenja život: Kako je motivatorica Ivana na Caminu de Santiagu pronašla sebe!

Piše Jelena Prpoš/I.G., Danas @ 18:20 inMagazin
Ivana Štulić - 5 Ivana Štulić - 5 Foto: In Magazin

Kada se život okrene u smjeru koji nismo planirali, ostaje pitanje – odustati ili nastaviti dalje. Sljedeća priča donosi iskreno svjedočanstvo motivatorice i konzultantice Ivane Štulić. Naime, pomoću majčinstva, ali i duhovnog putovanja, naučila je kako voljeti život kada vam on servira limune, otpustiti teret očekivanja i izgraditi unutarnju snagu. Sve možete saznati u prilogu IN magazina.

