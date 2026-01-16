Putovanje koje mijenja život: Kako je motivatorica Ivana na Caminu de Santiagu pronašla sebe!

Kada se život okrene u smjeru koji nismo planirali, ostaje pitanje – odustati ili nastaviti dalje. Sljedeća priča donosi iskreno svjedočanstvo motivatorice i konzultantice Ivane Štulić. Naime, pomoću majčinstva, ali i duhovnog putovanja, naučila je kako voljeti život kada vam on servira limune, otpustiti teret očekivanja i izgraditi unutarnju snagu. Sve možete saznati u prilogu IN magazina.

Neizvjesnu trudnoću i vijesti koju nijedna žena ne želi čuti, ona kako dijete možda neće biti ni rođeno ili će imati zdravstvenih problema, ova hrabra majka iznimno je teško primila. No nakon što je duboko udahnula, odlučila je boriti se. Na sam ishod nije mogla utjecati, ali ono što je mogla je djetetu koje raste i sebi dati barem priliku.



''Ako sam ja ta koja je izvan sebe, onda vjerojatno dijete neće imati priliku. korak, po korak, dan, po dan, uz plakanje, izgurali smo i sada tri i pol godine kasnije moja curica je prekrasno dijete. I prošla je zdravstvene izazove, operaciju, ali to je nemjerljivo s onim početkom i prognozama koje smo mi dobivali'', priča nam Ivana Štulić.

Ivana Štulić - 5 Foto: In Magazin

Kako bi ova priča imala sretan kraj, Ivani, inače motivatorici i konzultantici, pomogla su savjetovanja, meditacija, fizička aktivnost i brojni drugi alati koje spominje u svojoj knjizi Sto lica majčinstva.



''Smatram da pored silne ljubavi i požrtvovnosti koje majka osjeća tu su i druga lica poput isprpljenosti, zbunjenosti, neznanja, ponekad i frustracije'', dodaje.



Jer da, majčinstvo je putovanje na kojem ne možeš znati što te čeka. No nadaš se da ćeš uspješno stići do cilja i odgojiti dijete koje čini dobro, poštuje druge, razvija svoje talente i jednostavno je sretno.



'Nisam znala da je s malim djetetom tempo toliko neumoljiv. Nisam znala da će me nespavanje izludjeti, a najviše sam se iznenadila da majke to skrivaju i da prikazuju samo lijepu stranu'', govori.

Ivana Štulić - 3 Foto: In Magazin

No Ivanine stranice pišu i o spontanosti, radoznalosti, ljubavi i svemu onome čime djeca uveseljavaju život. A uz osobna iskustva uvrstila je i stručnu perspektivu te brojna istraživanja.



''Postoji ta tranzicija, matersencija koja po istraživanjima traje godinama, da se majka pronađe u ulozi godinama, a mi se ponašamo da sve znamo, a to nije normalno za očekivati'', govori Ivana.



Previsoka očekivanja, ali i sve ono što nam društvo nameće zna biti velik teret svakodnevice. No ne treba zaboraviti da baš za sve rješenje uvijek postoji i svatko je odgovoran za svoju sreću. Ona je svoju, među ostalim, svojedobno pronašla i na hodočasničkom putu Camino de Santiago. U 39 dana prehodala je više od 800 kilometara, što ju je dovelo do brojnih životnih lekcija.

Ivana Štulić - 4 Foto: In Magazin

''Treba naučiti uživati u procesu jer lijepo je doći na cilj, ali treba i svaki dan biti ok s onime što se događa proputštati ljutnju, ali i znati uživati. Lijepa metafora. ako hodaš svaki dan barem malo, negdje ćeš i stići''.



Jačina ovog putovanje leži i u kamenju koje često hodočasnici nose sa sobom i otpuštaju ga pri kraju puta , a koje simbolizira sve negativno u životu.



''Bilo je iznimno olakšanje, nije odmah instant, ali cijeli proces je emotivan i kada sam promišljala što sam otpustila i kad sam krenula promišljati, onda se počela događati transformacija''.

Ivana Štulić - 1 Foto: In Magazin

Iskustvo transformacije Ivana dijeli u još jednoj svojoj knjizi. Kako voljeti život, u kojoj piše i o zahvalnosti, ali i kako ojačati unutranju snagu te kako uz pomoću pozitivne psihologije stvoriti što kvalitetniji život. Jer život je jedan. Treba ga iskoristiti i okrenuti u svoju korist.



''Da radimo na promjeni uvjerenja i optimističnijem pogledu jer je to jedini način da stvoriš nešto bolje i da ne vidiš samo prepreke već i način i ideje kako da to prebrodiš'', zaključila je Ivana.

