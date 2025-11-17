Omiljeni franjevac s tisućama pratitelja donosi novu dozu utjehe u knjizi koju su mnogi čekali

Glavni akter naše iduće priče nije influencer, ali ga prati čak 112 000 ljudi na društvenim mrežama. On je fra Stjepan Brčina, franjevac poznat po radu s mladima. Objavio je novu knjigu, a o čemu je u njoj pisao, podijelio je s našom Julijom Bačić Barać.

Svi koji su ga upoznali ili samo slušali na misi ili duhovnoj obnovi, znaju - gdje je fra Stjepan Brčina, tu je i smijeh.

''Možda je najveći problem što sam Bosanac pa mi je to u krvi, humor, ali Bog je prije svega radost, puno puta dođem, puna crkva, ljudi imaju puno križeva, tegoba i humor je onaj koji može biti dobar da pomogne otvoriti čovjeka Duhu svetom.''

"Govori Gospodine sluga tvoj sluša" naziv je njegove nove knjige. Sadrži meditacije koje je fra Stjepan izgovorio tijekom klanjanja pred Presvetim Oltarskim sakramentom.

''Ja te susrete nikad ne pripremam nego se pouzdajem na milost Duha Svetoga. Zato sam rekao da je autor tekstova Duh Sveti, te meditacije prvo izgovorim, a onda ih zapišem.''

To znači da je ova knjiga najprije izgovorena, a onda napisana.

''Zanimljivo, kad sam počinjao rad s mladima onda sam rekao da će biti klanjanje i svi su mi rekli jesi ti normalan, pa tko će ti doći na klanjanje, a sad od cijelog programa koji nudimo mladi najviše ističu klanjanje.''

Knjiga sadrži četrdeset meditativnih tekstova koji dotiču različite životne situacije.

''Ja sam i svećenik i logoterapeut, dosta sam primijetio da se ljudi bore sa smislom za života, mnogi su danas obeshrabreni,a ja u ovim meditacijama postavljam jako puno pitanja, potičem ljude, ohrabrujem ih da otkriju svoj smisao.''

Fra Stjepanu se svakodnevno ljudi javljaju sa svojim problemima i teškoćama, a pomoći im, među ostalim, želi i ovom knjigom.

''Ja patim, a imam problema, meni je teško, u depresiji sam, napušten sam, usamljen, hoću pomoći i to su tekstovi i pomoć ohrabrenja. Ma što god da prolaziš Bog te ljubi, nisi sam, nisi ostavljen, ne boj se, ja mislim da sam tisuću puta ponovio tu riječ - ne boj se.''

Ova knjiga nije molitvenik, ali bi mogla mnogima pomoći kako moliti.

''Svaki vjernik bi trebao znati da nije u redu godinama moliti istu molitvu koja te ništa ne mijenja, treba pronaći način i molitvu koja će učiniti da si jači, hrabriji, da si bolji čovjek.''

Ovaj franjevac popularan je i na društvenim mrežama, na Instagramu ga prati 112 000 ljudi.

''Ne prati mene, prati sadržaj, nisam ja zanimljiv, ne stavljam sebe što jedem i gdje putujem, njima je sadržaj zanimljiv, nego objavljujem dijelove propovijedi, poticajne misli svetaca.''

A duhovni sadržaj koji objavljuje, očito mnoge privlači.

''U posljednjih 30 dana interakcija na mom Instagramu je 5 milijuna i 300.000 tako da mislim da je to dobar način da se sije Božja riječ.''

U crkvi, na društvenim mrežama ili stranicama knjige, gdje god se susreli s rečenicama fra Stjepana Brčine, odmah vam je jasno da je pravi autor njegovih tekstova Duh Sveti.

