Poznati Hrvati otvoreno o varanju i praštanju: Treba li oprostiti ljubavnu nevjeru?

Jeste li ikad prevarili svojeg ljubavnog partnera? Ili je netko prevario vas? Može li ljubav pobijediti sve, pa čak i prijevaru? Ili je to točka s koje nema povratka? Mnogo je to pitanja, a odgovor možda ne postoji. Ipak, naš Davor Garić istražio je - treba li oprostiti nevjeru. Iskreno su odgovorili Maja Šuput, Lidija Bačić, Meri Goldašić, Neda Ukraden i drugi. Odgovori bi vas mogli iznenaditi.

Otkad je ljubavnih odnosa, otad je i ljubavnih zavrzlama. Vječno je pitanje: ''Treba li oprostiti nevjeru?''

''Pa naravno da treba! Mislim nevjera...šta'š, jaka stvar! Ne treba oprostit zaljubljivanje!'', smatra Neda Ukraden.



''Pa ja nikad ne bih oprostila nevjeru, ali sam je oprostila jedno 150 puta! Iskreno!'', izjavila je Meri Goldašić.

''Mislim, ne treba nikad ni saznati za nevjeru!'', dodala je Alka Vuica.

Ako ste ipak saznali da vaš partner gužva plahte s drugima, dobro odvagnite prije nego učinite sljedeći korak.

''Kad dajem savjete svojim prijateljicama puno sam pametnija, ali sam u svojem iskustvu shvatila da uopće nisam pametna na svojoj koži. i da sam par puta došla do glupih zaključaka da nevjera nije najstrašnije što se može desit u vezi, ali strašno je i ne bi nikad trebao praštat nevjeru'', smatra Meri Goldašić.

''Treba li oprostiti? U teoriji ne, u praksi možda! Ne znam! Možda i da ako zaista vjeruješ da je to zaista prava ljubav, ako osjećaš nešto više, ako ej to trajalo godinama... Evo govorim iz svoje perspektive - možda bih bio i spreman! Iako znam da kažu da nije baš mudro, ali mislim da ljubav može prevazić čak i takvu prepreku! Ja voli mi vjerovat ću u tu bijelu i lijepu stranu'', iskren je Marko Cucurin.

A zašto uopće varamo? Razloga je toliko da im se ne zna broj.

Meri Goldašić Foto: DNEVNIK.hr

Pogledaji ovo Celebrity Filmska legenda viđena sa sinom kojeg se odrekao prije 20 godina, razlog je tužan

''Ljudi, pogotovo muškarci nisu apsolutno vjerni! Oni u prirodi imaju tu potrebu da osvajaju, da idu dalje, da oplođuju, to im je u prirodi, ne! Kao što je i ženi u prirodi da s nekim stvori dom i da s nekim stvori djecu i da nađe partnera koji će brinuti o njenom domu i o njenoj djeci. To je nešto što nosimo u sebi'', izjavila je Alka Vuica.

Alka Vuica Foto: DNEVNIK.hr

''Kada nekoga voliš, onda tu osobu moraš voljeti sa svim manama, a onda sa svim vrlinama. Mislim da je ljubav između dvoje ljudi, te emocije su nešto najljepše što mi možemo osjetiti tijekom života... Tako da ako netko već ima potrebu uključiti, mogu slobodno tako reć, treću osobu ili drugu osobu sa strane, onda se ona prva ostavlja. Mislim da je to najbolje, da je to nekako fer'', smatra Mario Roth.

Koliko često naše zvijezde imaju prste u pekmezu iz tuđe smočnice?

''Ja sam ti teški protivnik prevare, ja nisam svetica, ali bih ga prvo ostavila onda bih otišla... Možda bih otišla istu večer, ali bih ga prvo ostavila! Ali ne bih mogla prevariti jer sam u životu i sama doživjela taj čin prevare i znam koliko to boli'', iskrena je Maja Šuput.

''Kad sam bio mlađi, kad sam bio nezreo, kad sam bio tup, kad sam mislio da sa 18, 19 godina znaš sve, a zapravo još ne znaš ništa, nemaš pojma o životu, tako da su se te greške događale, međutim čovjek uči dok je živ'', otkrio je Mario Roth.

Statistike kažu - kad jednom oprostite, svaki će vam sljedeći put biti lakše... A onda to zna ići u nedogled!

''Iz mog iskustva, kad jednom oprostiš desit će se opet. Psiholozi kažu da su česte situacije u kojima se ne desi, ali evo, ja nisam bila ta iznimka. U mojim situacijama se to desilo'', govori Meri.

Nevjera - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Maja Šuput Foto: DNEVNIK.hr

''Oko prevare, pogotovo ako se ona dogodila, ako je bila seksualna, ne treba dramatizirati. Treba dramatizirati ako netko ima dvostruku vezu jer to onda nije prevara nego izdaja. To je onda laganje, za to nisam! Ali što se tiče tako neke situacije koja se dogodila, uvijek bih oprostila frajeru ako bi me prevario, ali bolje da ne saznam jer bi nadrapao!'', zaključila je Alka Vuica.

Zaključak - svi smo mi samo ljudi od krvi i mesa i svatko odlučuje za sebe, a naš je savjet - uvijek budite iskreni i prema sebi i svojem partneru pa kud puklo da puklo!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

Pogledaji ovo Clubzone Nevjerojatna navala čim je počela prodaja karata za Priju u Zagrebu: "Sigurna sam da će biti sjajno!"

Pogledaji ovo Nekad i sad Ponovno zajedno nakon 25 godina: Susret omiljenog dvojca iz božićnog klasika raznježio fanove!