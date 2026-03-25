Njega svi znaju kao Vojka V, ali mnogi nisu znali tko mu je majka: ''Njegova karijera je njegova karijera''

Majka jednog od najpoznatijih domaćih repera, ali i autorica s dugogodišnjim novinarskim i književnim iskustvom, Eda Vujević predstavila je novu knjigu nastalu iz vlastitih kolumni. U razgovoru s našim Hrvojem za IN magazin Krolom otkrila je kako je svakodnevicu pretvorila u priče, koliko joj znači obitelj, ali i zašto sa sinom Vojkom V nikada ne miješa privatno i profesionalno.

Publika zna Vojka V, ali u njegovoj obitelji već dugo postoji još jedan autorski glas – i to vrlo glasan.



Eda Vujević, vrsna novinarka, kolumnistica i književnica, godinama secira svakodnevicu bez uljepšavanja, britko, duhovito i točno tamo gdje najviše boli.

''Mene je vrlo šokirao dobar prijem. Nisam ja baš previše skromna, znala sam da će ljudi dobro reagirati, jer su jako dobro reagirali i na kolumne na osnovi koje je ova knjiga nastala. Ali da će baš takav odjek imati, zbilja nisam očekivala'', govori nam Eda Vujević.

To je zbir kratkih, pažljivo složenih obiteljskih slika u kojima se mnogi bez problema mogu prepoznati.



''Gdje se zapravo kroz seriju kratkih priča prenose dogodovštine iz moje obitelji koja je gotovo postala romaneskna. Mislim da je neizostavno kazati da je to prikaz obiteljskog života vrlo optimističan i vrlo duhovit'', dodala je Eda.



A počelo je u vrijeme kad se svijet zatvorio. Dok su drugi čekali da pandemija prođe, ona je odlučila od svakodnevice napraviti dobru priču.



''Kad sam morala razmišljati šta bi ja sad mogla raditi. Nema izložbi, nema koncerata, nema nijednog od onih sadržaja koje su ulazili u moj novinarski opis posla. I onda sam rekla, okej, idem probati raditi nešto što baš i nije uobičajeno. Pokušati nasmijati u tom čemeru sebe i druge'', kaže Eda.



U središtu tih priča je obitelj. Život koji se izvana možda čini sasvim običnim, ali iznutra nudi više nego dovoljno materijala za knjigu.



''To je moja najuža i malo šira obitelj. Dakle, moj zakoniti muž i ja, ja sebe nazivam Eda majka jer ja Eda majka i jesam, moj sin jedinac, nevistica njegova supruga, naš princ, prestolonasljednik, i moja kraljica majka. Ja vam želim jedan prilično dosadan život, jedan posao, jedan brak, jedan sin, jedan unuk. To je zapravo živa dosada kad pogledate onako iz daljine, ali svaki život nosi svoje neke šaljive i manje šaljive momente''.

A kad već govorimo o sinu, svi ga poznaju kao Vojka V. No u njihovoj kući odavno vrijedi jednostavno pravilo: svatko gradi svoj put.

''Moj sin je jedan od onih koji su napisali nekoliko rečenica predgovora za ovu knjigu. I on je sam iskreno priznao da je silom pisac preporuke, premda mislim da on tu njeguje svoj imidž opasnog repera i da on zapravo vrlo podržava to, znadem iz obiteljskoga kruga. Ali naravno, eksponiranje te vrste ni meni ni njemu nije blisko jer on je već 20 godina zapravo na sceni, a brojni ljudi apsolutno nisu imali nikakvog pojma da nas dvoje imamo ikakve obiteljske veze. Njegova karijera je njegova karijera. Moja karijera je moja karijera. Sada ne bi voljela da me netko shvati kao mamu koja se grebe o slavu svojeg sina, jer to jednostavno nije naš način života'', kaže Eda.



Danas joj osmijeh najbrže izmami unuk Petar. I tu, kaže, prestaju sva pravila stroge majke.



''A moj unuk, on je čudo prirode. On je čudo prirode, ali mislim da bi svaka baka rekla za svoga unuka tu istu stvar. Jer uloga bake je jedna preporođujuća, da tako kažem, uloga. Jer dođe kao nagrada za duševne boli tijekom roditeljstva haha Ne znam kako baka može biti stroga. Ja nisam. Bila sam relativno stroga majka. To kaže moj sin. A kao baka niste odgovorni ni za što. Mogu ga slobodno maziti, kvariti, ugađati mu i ne smije mi niko ništa''.



Nakon desetljeća rada, rokova i novinarskog tempa, danas napokon uživa u luksuzu koji se zove, ništa ne moram.

''Život u mirovini je za mene život bez moranja. Dakle mogu sve, ali ne moram ništa. Mogu ujutro spavati dok kad je mene volja. Mogu se ustati u šest ujutro, niko mi ne brani. Mogu pisati, mogu ne pisati. Mogu šutjeti cijeli dan ako mi se ne govori. Kupila sam sebi kad sam otišla u mirovinu jednu majicu sa štosnim natpisom. Kaže: ‘Ništa ja više ne moram, ja sam se namorala.’“



I možda baš zato ova knjiga tako dobro prolazi, jer ne glumi veliku dramu, nego u običnom životu prepoznaje ono što svi živimo, a rijetko tko zna tako precizno zapisati. Ovo je njezina sedma knjiga, a sudeći po reakcijama publike, priča tu sasvim sigurno ne staje.

