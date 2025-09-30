Mladen Grdović otvoreno o ljubavi: ''Što si stariji, sve ti kao sestre dođu''

Više od četiri desetljeća na sceni, bezbroj pjesama, turneje po cijelom svijetu – Mladen Grdović i dalje živi za publiku i pjesmu. Na fešti od Bikle u Vrgorcu, s našim Hrvojem Krolom za IN magazin razgovarao je o karijeri, ljubavi i planovima za velik obljetnički koncert.

Mladen Grdović na sceni je više od 45 godina. Snimio je 400 pjesama, proputovao cijeli svijet i nastupao pred milijunima ljudi. A i ovo ljeto je, kaže, bilo rekordno.



''Evo, završavam sa Vrgorcem, fešta o bikle… u mojoj karijeri jedno od najtežih i najviše nastupa u tri mjeseca. I ovo je bio 46. koncert, što znači 46 gradova. Ali dobro, hvala Bogu da sam u snazi, da ljudi me tražu''.

Više od 13 puta nastupao je u Australiji, a Ameriku i Kanadu obišao je četrdesetak puta. Gdje god da zapjeva, kaže, osjećaj je isti. Pitanja o mirovini, kaže, za njega nemaju smisla. I nakon tolikih godina, publika ga želi čuti, i to mu je najveća nagrada.



''Ovi su rekli stari ljudi, jesi to odabra, onda to lipo radi do kraja. Mene uvijek pitaju za penziju, u nas nema penzije koliko traje, nažalost nema nas puno'', priča Mladen Grdović.

U njegovim uspomenama zauvijek ostaju Oliver, Kićo i Vice Vukov, ali i ponos što je on jedan od rijetkih koji još uvijek stoji na sceni, među mladima i starima jednako prepoznatljiv.



''Dobro se držim i kažem, evo, zdravstveno zbilja sam dobro. Neke se stvari ljeti moraju izbaciti, znamo na što se misli, moraš izbjegavat bevandu i sve, ali kad dođe zima malo ćemo nadoknadit'', govori Mladen u svom stilu.



Ali, zato kaže, jednog se poroka uvijek u životu klonio.



''Nikad u životu, nikad nisam i pušio, to je moja neka veličina, sad kad već baciš 5-6 kilometara jogginga već bole koljena. Ovo ljeto me dosta spasilo i plivanje ako sam u Dubrovniku ili na Hvaru, ili Braču, ili Puli, iskoristim kilometar plivanja, bar kilometar i to je to'', govori.

Njegovi hitovi obilježili su generacije i upisali se u povijest hrvatske glazbe, a on bi teško izdvojio samo jedan. Jer za njega, pjesme su – život.



''Ajme, majko moje, teško to odabrat sve bi ja pjevao, Sve za ljubav, Dalmatinac san, Nije u šoldima sve, Mama Marija sve bi pjevao'', kaže.

Velik jubilej odlučio je proslaviti upravo ondje gdje je i počeo, u zagrebačkom Lisinskom.



''8.2. je prvi koncert, pa treći, drugi, treći već rasprodano i ja mislim da će na kraju biti četiri, nećemo više od četiri. Bit će koja klapa i bit će iznenađenje kao i uvijek, kao što je bilo na Višnjiku'', najavljuje Mladen.

A kada su osjećaji u pitanju, nakon velike životne ljubavi s bivšom suprugom Brankicom, dalmatinski boem priznaje da mu je danas važnija bliskost nego avantura.



''Pa uvijek ima, barba Mladen uvijek ima, ali znaš što si stariji, sve su ti ka sestre dođu… teško u ovim godinama sada nešto novo. Sve prijateljice, cure koji su oko tebe, sve su ti ka sestre, bar meni ono, a pjevačice pogotovo'', priznaje Mladen.



Njegovo srce veliko je, kaže, za prijatelje, a često i mlađima daje potporu. Među onima koji su mu najbliži je i Maja Šuput, koja je nedavno rođendan, ali i razvod proslavila velikom zabavom.



''Maja, pazi polako, želim ti sretno, ajde, čujemo se mi. Pa to je moderno doba i to moraš prihvatiti, ja to prihvaćam i zašto ne'', govori Mladen.

Mladenu Grdoviću veliku snagu daju vjera, ljubav i publika. A nakon 4 desetljeća pjesme i putovanja, ima samo jednu želju.



''Samo zdravlja. I ljudima i prijateljima i neprijateljima. Ja se molim za sve. Ako to nemaš u sebi, onda si niko od čovjeka'', zaključio je Mladen.



Dalmatinski šarmer i legenda zabavne glazbe Mladen Grdović pokazuje da ga ni godine ni kilometri nisu usporili – a dokaz tomu bit će slavljenički koncerti iduće godine.

