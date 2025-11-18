Matija Cvek kao konobar? Kamere IN magazina otkrivaju o čemu se radi!

Mnogi su se iznenadili kada im je u omiljenom lokalu, umjesto konobara, pristupio glazbenik Matija Cvek, uzeo narudžbu i poslužio piće. Iako nikad nije konobario, Cvek se u toj ulozi snašao kao riba u vodi i zaradio čak stotine eura. Zašto je stavio konobarsku pregaču, zna naš Davor Garić.

Matija Cvek svoj je mikrofon zamijenio za tacnu.

''Mislim da ću u jednom trenutku promijenit karijeru! Da! Imam talenta za ovo! Sviđa mi se.''

''Znaš zašto bi se ovaj posao meni svidio, vjerojatno jedan ili dva dana? Zato što si u stalnoj komunikaciji s ljudima! Mislim da bih onda kroz to mogao živjeti, s tim bi mogao živjeti. Iako je jako stresno i puno posla i radi ti mozak stalno, tako da svaka čast ljudima koji to rade svaki dan.'

Konobarenje mu ide k'o od šale, no, vjerovali ili ne, nikad prije nije radio ovaj posao.''Ne, nisam, ali sam puno vremena proveo među ljudima koji konobare pa sam valjda nešto pokupio.''Cvek je tako na jednu večer postao humanitarni konobar. Dio je to projekta koji ima plemenit cilj.

''Naš humanitarni projekt ''Be human by Buzz'' nastao je nešto malo manje od devet godina. S našom osobnom željom, na inicijativu moje mlađe sestre Anje da pokrenemo nekakav val dobrote prema onima kojima je pomoć najviše potrebna, a to su djeca. Kontinuirano smo kroz dvije godine ovog projekta uspjeli prikupiti dovoljno novaca da bi poslali dva autobusa djece iz Vukovara da idu prvi puta na more. Kad vidite cijelu tu sreću, veselje i uzbuđenje kod te dječice, zapravo shvatite da je to nešto na to nikada u životu ne možete staviti cijenu'', objašnjava Ela Gržanić Jurić, organizatorica.

Prikupljala su se sredstva za Udrugu Mali zmaj. Cvek je u sat vremena utržio čak 600 eura.

''Mali zmaj je društvo za poboljšanje kvalitete života siromašne i nezbrinute djece. To znači da mi brinemo o 450 djece kroz cijelu godinu i 153 obitelji. To su obitelji iz cijele Hrvatske koje se nalaze u nekim nepovoljnim uvjetima i pomažemo im na razne načine'', govori Tajana Radotić, tajnica Udruge Mali zmaj.

Cvekov rad često ima predznak – humanitarni.

''Kad god mogu! Šta god mogu, kad god mogu! Kad god sam tu, kad nisam na nekom svom koncertu ili nekoj obavezi, stvarno što god mogu. Nek' zovi svi koji god imaju neki plemenit cilj, koji imaju nešto s čim možemo pomoći, apsolutno sam za.''

Zanimljiva je i činjenica da je na ovom istom mjestu gdje je danas bio počasni humanitarni konobar, odrađivao neke od svojih prvih gaža kao pjevač.

''Znaš šta je dobro, ne da moram, nego bez da moram, bih se opet vratio. To ja mislim dosta govori koliko sam ja to volio tada, a volim i danas i uvijek sam tu.''

A sjeća li se Cvek svojeg prvog posla i teško zarađenog honorara?

''U skladištu! U firmi jednoj u skladištu sam radio na traci, to je bio moj prvi službeni studentski posao. Iskreno prvi honorar koji sam dobio je bilo od gaže, da budem najiskreniji. 17 godina, prvi honorar sam dobio od gaže. 150 kuna. Potrošio sam ga na kebab!''

