Kolo sreće u MasterChefu se okreće: Josipu Barišiću jedna stvar je zasmetala!

Kolo sreće u MasterChefu se okreće. Najpoznatiju kuhinju u Hrvata napustio je Josip, a ušla je Tatjana. Svoj boravak u ovom kulinarskom natjecanju ne bi mijenjao, no jedna mu je stvar ipak zasmetala. O čemu se radi te tko kalkulira, pogledajte u prilogu IN magazina.

Napetost, emocije i preciznost obilježile su posljednji stres test. Dok je Tatjana slavila trijumf, jedan drugi izazivač morao je napustiti poznatu kuhinju. Od MasterChefa se oprostio Josip Barišić.



''Trudio sam se kod tog kuhanja koliko sam mogao, maksimalno, koliko je moje znanje dozvoljavalo, ipak je to moj hobi, nije neka praksa, nisam nikad radio u toj struci tako da mislim da ne bih imao što mijenjati'', izjavio je Josip Barišić.

No posljednji timski izazov i nominacije pokazali su mu i drugu stranu života u MasterChef vili.

''Bilo je ljudi po strani, tako da s njima se nisam ni previše družio, to je bilo pozdrav, malo popričamo par riječi ali vidi se da je netko već počeo kalkulirati, netko nije, netko manje. To sam primjetio, ali evo što mogu. Oni su prvi ušli u kuću, ja sam došao naknadno'', zaključio je Josip.

A nije mu samo to ostavilo gorak okus.

''Primjetio sam jednu igru iza leđa, tamo do Selme i da će ona bit spašena s tom karticom imuniteta. I to mi je baš smetalo jer je meni prodana priča, evo nominirat ćemo mene, ja sam radila na predjelu, ti si bio šef i glavno jelo nije bilo kako treba s tim ekspres loncem s kojim ja nemam iskustva i onda je ona prihvatila isto da bude žrtvovana, a zapravo je znala da će bit spašena. A ja igre takve ne volim. To mi je onako toksično'', priznao je Josip nakon izlaska iz showa.

Detalji su presudili i Anamariji. Njezin tanjur — raviol punjen raguom od kunića, uz umak i čips od parmezana — nije zadovoljio kriterije žirija.

''Jako sam ponosna na sebe jer i taj top 18 nije mala stvar, tako da evo, jako sam ponosna na sebe što sam uopće odlučila doći i bacit se u taj izazov'', kaže Anamarija Hlevnjak.

Ovo iskustvo donijelo joj je više od samog kuhanja.

''Definitivno najljepše iskustvo koje nosima sa sobom - prijateljstva, vjerujem da ćemo bit u kontaktu kad jednog dana svi izađu, tako da je to nešto najljepše i naravno učenje od kuhara, komentare na čemu trebaš radit to kad ti netko kaže ti već znaš u kojem smjeru ideš'', govori Anamarija.

Ispadanje iz MasterChefa ne vidi kao svoj kraj već početak jer budućnost zamišlja u gastronomiji.



''Moj daljnji put će izgledat tako da ću ja učit svakim danom sve više i više i samo nadograđivat svoje znanje. Definitivno moja želja je da uspijem, da ja budem svjesna da sam uspjela, da kad vidim tanjur kažem wow, da to bude i od plejtinga i od okusa, to želim i jednog dana ću to napraviti'', kaže.

Iako mnogo uspona i padova, uz prstohvat stresa, ali i mnogo zabave, MasterChef je iskustvo koje se ne zaboravlja.



''Definitivno bih ponovila i ponovno bih se prijavila ali sa puno više pred znanja'', kaže.



''Prijavio sam se ali nisam znao što očekivati i to je bilo jako pozitivno, jako pozitivno životno iskustvo, s puno lijepih stvari, ja sam se baš zabavio dok sam kuhao, dok je to vrijeme curilo. Smijao sam se komentirao s kolegama. Meni je to bilo jako zabavno, upoznao sam i dobrih ljudi'', ispričao je Josip.

Ostatak kandidata nastavlja dalje. U izazovima koji slijede neće biti važno pokazati samo kulinarske vještine, već i pravi karakter. Tko će se najbolje snaći, ne propustite pogledati u novim epizodama MasterChefa na Novoj TV.

