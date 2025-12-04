Je li božićna groznica uhvatila poznate Hrvate i tko je zbog ukrasa zapalio svoj stan?

Lampice se pale, liste želja se pune, a potraga za savršenim poklonom već je počela. U adventsko vrijeme naši domovi pretvaraju se u male, blagdanske oaze veselja. Je li božićna groznica uhvatila i naše poznate te tko je zbog ukrasa zapalio svoj stan, saznao je naš Marko Štefanac za IN magazin.

Advent je tek počeo, a blagdanska atmosfera već se širi domovima naših zvijezda - svatko od njih ima svoju posebnu tradiciju, koja ovaj dio godine čini čarobnim.

''Čim završi ovaj Halloween i dan mrtvih, onda počinje već to božićno uređenje. Kod mene će valjda krenut u zadnji čas, par dana pred Božić, mislim da će se krenuti kititi bor'', otkriva Filip Juričić.

''Obično dođem s puta pa je sve već sređeno'', priznaje Giuliano.

''Ja groznicu već imam, ne adventsku, ali zadnji dan na Badnjak'', u svom stilu je rekao Mario Petreković.

''Ako ove godine kupimo još jedan ukras vezan za Božić, ja mislim da ću se ja iseliti'', našalio se Jan Kerekeš.

''Nekad davno je naš stan na Lošinju izgledao kao vašar, ali doslovno kao vašar. Ja i sestra bi tu nakrcali'', prisjetio se Alen Bičević.

In Magazin: Božićna groznica - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Otvorenje Adventa u Zagrebu - 5 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

I ove godine vodi se vječna borba - prirodni ili umjetni bor. Neki ne mogu odoljeti mirisu prave jelke, dok drugi s razlogom biraju umjetni.

''Ja sam do prije nekih recimo 25-30 godina uvijek imala prirodne borove. Ali onda se desilo, evo upozorenje svima koji nas gledaju. Desilo mi se da kraj tih novogodišnjih praznika i ja sad spremam tu jelku, spremam te ukrase, skidam ih sve i ostalo je par prskalica. I ja zapalim jednu tu prskalicu. Istog trena je planuo taj bor. Istog trena su planule zavjese i neka deka koja je tu bila ispustilo se na tepih. Počeo je stan da gori. U malo svi nismo izgorili. Od jedne jedine prskalice'', prisjetila se Neda Ukraden.

In Magazin: Božićna groznica - 1 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: Božićna groznica - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Pogledaji ovo Celebrity Skrivali sretne vijesti: Slovenska NBA zvijezda i zaručnica dobili drugo dijete!

''Prirodni bor, definitivno uvijek. Ne volim te umjetne borove. Znam da je jednostavnije, ali moj tata je čak, sjećam se kad smo bili mlađi, i montirao granu gdje je falila pa se bušila bušilicom rupa pa se neka grana nabavila da on izgleda'', kaže Filip Juričić.

Uz lampice i borove, pokloni su nezaobilazni dio blagdanskog rituala. Neki se

''Nema najgoreg poklona, svaki poklon je dobar ili poklon'', kaže Filip Juričić.

In Magazin: Božićna groznica - 2 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: Božićna groznica - 5 Foto: DNEVNIK.hr

''Ne očekujem poklone, ne dajem poklone, mrzim kupovao poklone, nemoj ih ni primat. Dakle, ljudi moji, ako mi hoćete nešto poklonit, bilo šta ikad, poklonite mi osmijeh, to je to'', zaključio je Giualiano.

Blagdani su pravo vrijeme za radost i zajedništvo, pa neka bor, lampice i pokloni budu samo dodatak toplini koju stvaramo u svojim domovima.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

Pogledaji ovo Celebrity Jurica Jurašković o svojoj MasterChef avanturi: ''Idući dan me 'ošamarilo' i postao sam svjestan toga''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je mlada hrvatska košarkaška senzacija? Imena njegovih roditelja itekako dobro znate