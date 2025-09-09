Ivan Rakitić o odnosu s Bogom: ''Ja volim doći u crkvu i reći - Hvala ti dragi Bože''

Idemo u Split, gdje su sportske legende Ivan Rakitić, Petar Metličić i Ante Grgurević za IN magazin otvorili dušu i otkrili koliko im je vjera pomogla u karijeri, ali i krizi. Njihova svjedočanstva s terena donosi naš Gordan Vasilj.

''Ja volim doći u crkvu i reći: 'Hvala ti, dragi Bože!'' I to mi je najljepše, tako me je obitelj naučila od malena. Ne može se ići spavati bez da se pomoliš Bogu. Imam fantastičnu obitelj, ženu, djecu, koji isto tako razmišljaju kao i ja. Svi zajedno se molimo, malo na hrvatskom, malo na španjolskom'', govori Ivan Rakitić.

Unatoč bolovima u leđima, Ivan Rakitić stisnuo je zube i došao u crkvu svetog Križa u splitskom Velom Varošu svjedočiti svoju vjeru. Povod je bilo obilježavanje 400. obljetnice ove župe u srcu grada podno Marjana.

''Imam sve što trebam u životu, dao mi je dragi Bog mogućnost da s 37 godina radim ono što najviše volim, da ostanem u nogometu. Dao mi je da branim boje hrvatskog dresa, najljepšeg dresa na svijetu''.

Emotivni Rakitić otkrio je kako njegova supruga Raquel ima ključnu ulogu u njegovu duhovnom životu.

''Nije ništa slučajno u životu, tako ni moj put. Sretan sam što moja žena dolazi iz obitelji koja je jako vezana za crkvu i vjeru, to je nešto posebno''.

In Magazin: Ivan Rakitić - 3 Foto: In Magazin

Govoreći o uspjehu Vatrenih u Rusiji, istaknuo je zajedničku vjeru kao posebnu snagu.

''Mislim da je Bog na tom uspjehu napravio jedno čudo, ali ne samo za naš narod, već da cijelom svijetu pokažemo tko je, gdje je i što je Hrvatska. Nismo se molili u svlačionici, ali uvijek smo imali organiziranu misu dan, dva prije utakmice. Svi koji žele, naravno, da damo tu mogućnost da se pomolimo''.

Vjera igra veliku ulogu i u životu našeg rukometnog velikana Petra Metličića.

In Magazin: Ivan Rakitić - 2 Foto: In Magazin

Mi se sportaši uvijek za nešto molimo. Molimo da nam Bog da snage da pobijedimo, da nam da zdravlja'', govori Petar Metličić.

Proslavljeni košarkaš Splita Ante Grgurević je naglasio kako nema sportaša koji nije imao krize.

Tu nam uvelike pomaže odnos s Bogom, koji daje stabilnost i samopouzdanje da i u teškim vremenima ostanemo na pravom putu.

In Magazin: Ivan Rakitić - 4 Foto: In Magazin

''Nadahnuti govori sportskih legendi o ulozi vjere kao temelja njihovih velikih karijera, ali i kao sidra u životnim olujama sigurno će utjecati i na neke nove generacije''.

