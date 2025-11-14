Istražili smo: Koja su zanimanja budućnosti i hoće li muškarci postati slabiji spol?

Hoće li strojevi u potpunosti zamijeniti ljude? Koja su zanimanja budućnosti? Postaju li polako muškarci slabiji spol? Odgovore na ta pitanja dao nam je najpoznatiji astronom, futurolog i učitelj - Korado Korlević. Ima li svjetla na kraju tunela, ne propustite pogledati u priči Matee Slogar za IN magazin.

Samo mijena stalna jest - stih je iz pjesme Petra Preradovića, a i prigodna rečenica za današnje doba koje se mijenja iz godine u godinu, evoluira u digitalni, robotizirani svijet i umjetnu inteligenciju. Na sajmu knjiga ovog tjedna zatekli smo i poznatog astronoma, futurologa i prvenstveno učitelja - Korada Korlevića. Što čitati u današnje vrijeme i što bi nas uopće moglo pripremiti na ono što dolazi? Otkrio nam je svoje favorite.



''Ima jedna knjiga tog tipa koja slavi ljudskost - Mali princ. Sad uzeti neki Pynthon, C++...Ne. Profesori informatike će za 4 godine biti profesori književnosti jer ćemo sa strojevima razgovarati ljudskim jezikom, a ne kodovima i brojevima'', govori astronom i futurolog Korado Koralević.

Samoposlužne blagajne u većini trgovina, manje ljudskog kontakta, strojevi koji zamjenjuju ljude. Korado ipak ne smatra da je ovaj ubrzani napredak negativan, već pozitivan. U budućnosti nećemo biti najpametniji i s tim se moramo suočiti.



''Onaj dio što mi moramo naći nanovo je koja je uloga čovjeka... je li njegova uloga stvarno biti na blagajni ili on može raditi nešto kreativnije. Strojevi će nas osloboditi teškog ljudskog rada kao što je bager oslobodio 20 kopača lopatama i učinio im život boljim. To je sad posao umjetne inteligencije odnosno ekspertnih sustava, još umjetna inteligencija prava ne postoji'', govori Kolarević.



Ovaj učitelj budućim generacijama savjetuje da rade na sposobnostima kreativnosti i razlikovanja istine od laži. Iako se sustav obrazovanja, tvrdi, neće značajnije mijenjati, za njega bi idealna životna škola bila sljedeća:

''Prava priča da se uči o budućnosti, o suradnji je tako da se radi projekt u skupini koje nisu iste starosne dobi nego su 4 godine razlike u dobi te djece i rade na projketu. I onaj dio koja škola za to najbolje priprema - je ona vodenica iz družbe Pere Kvržice''.



Kako će nam zvijezde biti naklonjene, teško je reći jer postoji nekoliko projekcija budućnosti. No ona bi za muško-ženske odnose mogla biti značajno drugačija jer muškarci već sada prestaju biti većinski dominantni spol, ističe ovaj zaljubljenik u zvijezde, koji je otvorio i svoju Zvjezdarnicu u Višnjanu.



''Ako pogledate školstvo, zdravstvo cure su apsolutno 70% po broju, ali to je jedan žalosni uspjeh na vrhu gdje nema muškaraca ili ih ima jako malo. Ove cure danas će imati nevjerojatnih problema naći partnera s kojim se isplati provesti život''.

''Muškarce se nažalost u ovom superfeminiziranom društvu kakvo je bilo do sada potjeralo da budu slabiji spol i oni u slučaju kad sretnu jaku ženu se prestraše. To nisu oni muškarci od prije 30 ili 1000 godina s toljagom okolo, ovi nažalost su živjeli u sustavu gdje mama zapovijeda doma, teta u vrtiću, profesorica u osnovnoj školi...njima do 18. godine zapovijedaju žene''.Da su se svijet i društvo značajno promijenili unatrag nekoliko desetljeća, itekako je vidljivo. Nabolje ili nagore, svatko ima svoje mišljenje. Uskočiti u vlak koji nosi promjene, morat ćemo svi, a doba u kojem će naša djeca uzgajati banane umjesto krumpira, sve je bliže.

