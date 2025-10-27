Ispod maske superheroja i kacige vatrogasca, krije se isto srce!

Jedan dan spšašava živote i gasi vatru, drugi donosi osmijeh najmlađima. On je Max, vatrogasac i Spiderman iz Velike Gorice, koji pokazuje da herojstvo nije u moći, već u dobroti i hrabrosti. S njim se družio naš Dino Stošić i za IN magazin otkrio kako izgleda dan jednog superheroja.

Sve je počelo jednom Facebook objavom i odmah su ga preplavili komentari oduševljenja i potpore. On je Spiderman iz Velike Gorice, čovjek koji ljude ne hvata mrežom, već dobrotom. Ideja o superjunaku rodila se u vremenima kad su dani bili sivi pa im je on odlučio dodati malo boje.



''Krenuo sam s time kad je bila korona i bili smo stalno okruženi s nekim negativnim vijestima i rekoh: 'ništa, ajde, idem si naručit ovoga odijelo i malo prošetat po Zagrebu, netko će se valjda razveselit'. I to se malo zakortljalo i javilo mi se dosta humanitarnih udruga da li bi htio se priključit, rekoh ''naravno''. I onda kad sam otišao na prvu i kad sam toliko osmijeha i dječjih zagrljaja dobio, samo sam dobio motivacije nastaviti dalje'', priča.

Možda ne nosimo kostime ni maske, ali Spiderman iz Velike Gorice vjeruje da svatko od nas u sebi ima superheroja. Onog tko ne čeka aplauz, nego jednostavno pomogne.''Svatko koje sam upoznao uvijek ulete u pomoć, kome god je trebalo, evo čisti primjer kad su bili potresi, moji kolege sam su uletili bez ikakvih pitanja, samo idemo pomoć ljudima. I zato mi je ova radna atmosfera koju ovdje imam me samo potakne da to i dalje nastavim raditi'', priča.

Galerija 0 0 0 0 0

Od neobičnog prizora na ulici do omiljenog lika djece i odraslih. ovaj Spiderman je dokazao da i najluđa ideja može postati najljepša priča, kad je radiš iz srca.



''Kad sam počeo, malo im je bilo čudno što se oblačim u SpiderMana i trčim po krovovima. Prije toga mi je bilo samo čudno šta trčim po krovima. Ali evo, sad stvarno dobijem toliko podrške od svojih kolega, obitelji, od svoje žene i od svih. Tako da jednostavno sam trenutno jedan od najsretnijih ljudi na svijetu''.

In Magazin: Mac Spiderman - 3 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: Mac Spiderman - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Da može birati supermoć, ne bi niti letio niti nestajao. Samo bi htio jednu stvar.



''Stvarno bih volio samo neuništivo tijelo tak da mogu još bolje stvari radit od samo spustit se. Da mogu jednostavno radit i živjet punim plućima, to je sve što želim''.



U početku mu je trebalo malo više mentalne pripreme, a danas uskoči u kostim za nekoliko minuta. No ono što nikad ne nestaje je trema, ali ne zbog visine.



''Uvijek imam malo straha, ali ne zbog visina, nego jednostavno hoću li klincima ostaviti dojam da sam ja pravi Spidey jer to je poanta svega, zato i nikada na nastupima ne skidam masku. I to je jedino, ali to neće očito nikad prestati jer ja želim da klinci stvarno imaju uspomene koje će ih razveseliti''.

Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer pokazao kako napreduje čišćenje garaže: "Ovo dođe ko terapija!"

Kad kostim nestane, srce i dalje ostaje hrabro. Nakon završene gimnazije, Max je znao da želi aktivan posao, a ne sjediti u uredu. Ljubav prema vatrogastvu krenula je iz njegove kuće.



''Moj očuh, meni je stvarno otac, stvarno me inspirirao cijeli život da pratim baš njega i eto, spojit ugodno s korisnim, volim pomoći ljudima, stalno si pod adrenalinom''.



Prva intervencija bila mu je pravo - vatreno krštenje, s ekipom je išao na potresom pogođena mjesta. No jedna akcija posebno mu se urezala u pamćenje.



''Prije par godina kad je bio požar jednog podruma, znači uđeš unutra, baš ništa ne vidiš čovjeka pred sobom i vrata su kao labirint, ne znam gdje bi uopće išao i to ti je više stres da se malo izgubiš. Još kad si na zraku, malo ti ponestane zraka, ali naravno, uvijek se pouzdaš u svoje kolege i znaš da ćete se živi vratiti doma jer si uvijek u dobrim rukama i pazite se međusobno''.



Iako je strah bio prepreka, Maxova hrabrost bila je jača.



''Dosta je stresno bilo na početku, dok se ne navikneš malo na sve te stresove, ali na kraju stvarno se naučiš živjeti s time i ja sam se, kad sam bio mali, bojao visine, evo isto skočio iz padobrana i sad se spuštam kao SpiderMan, tak da mislim da se sve da naučiti''.

In Magazin: Mac Spiderman - 5 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: Mac Spiderman - 2 Foto: DNEVNIK.hr

U Lijepu Našu stigao je kao dijete. Ni riječi hrvatskog, ni poznatih lica, ali s ruksakom punim snova i srcem punim nade.



''S 10 godina došao sam iz Njemačke jer moji roditelji su se tad rastavili. Majka mi ima korijene iz Hrvatske pa je rekla: 'Ajmo tu ić, ne', a ja sam imao 10 godina, rekoh: 'Jeej Hrvatska, zvuči super'. Nisam znao hrvatski ni ništa, malo je bilo jako teško prilagodit se kad ne razumiješ druge klince i oni tebe ne razumiju pa sam puno čitao stripove, igrao igrice i tak jednostavno je došlo do SpiderMana.



A što bi mu upravo taj maleni Max koji je stigao u Hrvatsku, rekao danas?



''Mlađi Max bi bio dosta ponosan na to što radim jer ispunio sam dosta njegove snove i samo bih mu rekao - nemoj se zbedirat, neka te je briga za sve što ranije i bit ćeš sretniji tak''.

Maska je simbol, ali ono što Max nosi u sebi - hrabrost, dobrotu i spremnost pomoći, prava je snaga. Superjunaci nisu samo u stripovima, oni su ovdje, među nama, spremni uljepšati dan svakomu komu zatreba ruka.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogledajte kako izgleda imanje bivše televizijske kraljice vrijedno 30 milijuna dolara!

Pogledaji ovo Celebrity Našu vizažisticu svladale emocije zbog jedne pratiteljice: "Ovo me jako dirnulo..."