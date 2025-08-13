Goran Višnjić za IN magazin otkrio priču koja stoji iza nadimka kojim ga zove Zrinka Cvitešić

Sinoćnju, posljednju ovosezonsku izvedbu predstave Ekvinocijo, uspješnice Dubrovačkih ljetnih igara, gledala je i jedna holivudska zvijezda – glumac Woody Harrelson. Njegovo pojavljivanje u publici samo je još jedan dokaz da se dobar glas daleko čuje. Goran Višnjić i Zrinka Cvitešić predvodnici su ovog glumačkog ansambla, a kako su oni doživjeli ovu predstavu, pogledajte u priči Dore Filipaj.

Holivudska zvijezda Woody Harrelson ponovno uživa u Hrvatskoj – ovoga puta u publici Dubrovačkih ljetnih igara. Uživao je gledajući predstavu Ekvinocijo i podržao kolege Zrinku Cvitešić i Gorana Višnjića, s kojima je ranije surađivao.

Goran utjelovljuje bogatog povratnika iz Amerike, Niku Marinovića, dok Zrinka glumi njegovu mladenačku ljubav, Jelu. Prošlogodišnje izvedbe izazvale su toliku pozornost da su se karte rasprodale već prije Uskrsa. Glumci ističu – tajna uspjeha krije se u odličnoj ekipi.

''Stvarno, u cijeloj ekipi nije bilo čovjeka s egom, to je strašno bitno. I desilo se nešto, mislim da 15 godina nisam imala tu situaciju, gdje znaš ono kad je nečija tuđa scena ne izlazi se na pauze, nego se sjedi i onda ja imam neku ideju za tvoju scenu pa ju kažem na glas i stalno se tako radilo'', kaže Zrinka.

''Od početka svi su baš grizli. Svi su baš htjeli da to bude dobro. Svi su nekako navalili. Svi su radili'', dodao je Goran.

Za režiju ove predstave Krešimir Dolenčić dobio je Nagradu hrvatskog glumišta, dok su Zrinka i Goran osvojili prestižni zlatni kipić za najbolje glavne uloge.

''Nekako, najveći uspjeh predstave, osobno, je to da smo mi uspjeli kupiti, odnosno vratiti klince kazalištu. Nas su zaustavljali klinci, od 15 godina do 25, generacija Instagrama i TikToka. Meni je nećak došao koji će sada napuniti 17 godina na premijeru i meni je bilo samo da sad ne prasne od smijeha kada izađem. Na kraju, mi smo završili predstavu i ja sam došla na premijeru i on se zaletio i plakao je kao kišna godina'', objasnila je Zrinka.

Zrinka i dalje uživa status počasne članice HNK-a i često je gledamo na kazališnim daskama, dok se Goran posljednji put u domaćoj produkciji pojavio 2014. Ovi glumci, međutim, ostvarili su zapažen uspjeh u Velikoj Britaniji – Zrinka briljira na londonskoj sceni, a Goran je svoje utočište pronašao na jugoistoku Cornwalla. Ekvinocijo označava njihovu prvu suradnju.

''Od prvog trenutka smo imali osjećaj da smo stop puta već zajedno radili'', rekla je Zrinka.

Zrinka kolegu zove Šime još od glumačke akademije, a doznali smo i zašto.

''Reneu Bitorajcu je bilo jako suludo da se netko iz Šibenika može zvati Goran pa je rekao da je bolje da se zovem Šime. I onda su to čuli i rekli da je to fantastično i da će me od tada zvati Šime. Sve nadimke koje su mi lijepili u mladosti i kada sam bio klinac, a nisu mi se sviđali, ignorirao sam. I to bi se odlijepilo uvijek, ali ovaj se zalijepio'', ispričao je Goran.

Nadamo se da ovo nije posljednja suradnja velikih hrvatskih glumaca!

