Hanka Paldum uskoro slavi 70. rođendan: ''Živim punim plućima, ne bojim se starosti''

Osebujan vokal, ali i duga plava kosa zaštitni su znak Hanke Paldum. Zanimljivo je da kosu sama boji, pa čak i šiša. U travnju će proslaviti okrugli rođendan. O godinama, unucima, položaju žena u društvu, razgovarala je s našom Julijom Bačić Barać.

Hanka Paldum za mjesec dana navršit će 70 godina. Ali ako je pitate za godine, njima se uopće ne opterećuje.

''Kunem vam se da nemam pojma koliko imam godina, ali zaista ja se ne plašim godina, ne plašim se starosti, živim život punim plućima i imam osjećaj kao sam na početku karijere'', govori nam.

Sedam desetljeća života i više od pet desetljeća karijere i još uvijek se nije umorila.

''Ja zapravo dok radim, dok se borim, to je ono nešto što mene ispunjava'', kaže.

Bez obzira na sve svoje uspjehe, ova kraljica sevdaha, nikad se nije ponašala kao zvijezda.

''Sve to što sam postizala i sticala je prvo zahvaljujući dragom Bogu što mi je dao tu snagu, tu svijest, zahvaljući vama i svima onima koji mi pomažu da postignem u životu nešto''.

Njezin prepoznatljiv znak je osebujan vokal, ali i duga plava kosa.

''Kosu operem, isfeniram, navijem ju na par viklera razvijem ih i samo ih rastresem i to mi je moja frizura i nekad se sama šišnem i naravno tu pokvarim'', priznala nam je.

I tek kad pokvari, potraži pomoć stručnjaka jer frizeru rijetko ide.

''Volim prirodnost, moja kosa je moja, ja ju čuvam, njegujem, sama ju farbam, sama se friziram osim što me nekad netko nagovori da odem kod vrsnih frozera da me malo šišnu''.

Hanka Paldum ima dvoje djece - sina i kćer, a na oba porođaja doživjela je kliničku smrt. Što sve žene mogu, kaže, ne stane u nekoliko rečenica.

''dDgaja, usmjerava, vaspitava, i nekako treba li bi više da povedemo računa da ženi daju status onaj koji joj pripada pred Bogom i pred ljudima. Žena je ta koja u svakom segemntu društva treba imati svoje mjesto na pijedestalu kao majka''.

Ima i dvoje unučadi, a kakva je kao baka?

''Mislim da sam dobra, treba moje unuke pitati, ali ja mislim da sam dobra. Ja sam jednostavno osoba koja traži od svoje djece ozbiljnost, a i od unučadi''.

Hankin savjet za sve roditelje, kad je odgoj u pitanju, je:

''Odgajajte djecu za vremena u kojima će oni živjeti, toga moramo biti svjesni pa se naoružati i znanjem, i iskustvom kako bismo mogli prenijeti na djecu ono što je njima potrebno da probude u njima neki interes za neke stvari koje će njima u životu biti potrebne''.

Ovog vikenda nastupit će u Areni Zagreb na koncertu "Sjećanje na Tomu Zdravkovića", a nakon toga publika u Hrvatskoj čeka nove datume kada će ponovno uživo čuti sevdalinke na Hankin način.

