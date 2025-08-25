Hanka Paldum o odrastanju u obitelji koja joj isprva nije bila podrška u karijeri: ''Uspjela sam se izboriti!''

Dovoljno je samo reći Hanka i odmah ćete znati o kome se radi. Osim što je prava diva sevdaha, za Hanku Paldum govori se i da dobro priprema pite i bureke. Tajnu izrade pita, što su roditelji mislili o njezinom bavljenju glazbom i druge zanimljivosti, podijelila je s našom Dijanom Kardum za IN magazin.

Kad Hanka zavrne rukave, pored pjesme – zna se što ide. Pita. Njezina prva, napravljena je još s devet godina. Od najranijeg djetinjstva učila je kuhati, tkati, raditi. Ni sama kaže ne zna koliko su jufki njezini prsti razvili.

''Nama je majka govorila da se ženskom djetetu mora naturati kućanske poslove, žensko dijete mora znati sve. Dakle znati lijepo skuhat, pa čak sam s majkom znala tkati ćilim. Pa sam tkala ponjeve, dronje, one struke. Pa sam znala kravu musti, u to vrijeme u Čajniču kad sam bila, tamo sam rođena, s devet godina sam došla u Sarajevo s roditeljima preselili smo se, ali prije toga, koliko sam moga imati sedam godina, ja sam sa svojom majkom kravu muzla''.

U Sarajevu je čak otvorila i buregdžinicu koju vode njezina kći i zet. A tajna izrade je prilično jednostavna.

''Treba samo praksa. To se jako jednostavno priprema. Brašno se stavi, zavisi kolika će količina jufki kako se kaže one male jufčice razvijati - voda, sol i ja stavim možda samo pola fildžana ulja ili ti zejtina i onda to zakuham lijepo da ne bude nit previše tvrdo nit previše mekano i onda pokrijem da odstoji malo. I onda na sinije ili na sofru stavim brašna i onda malo razvaljam. Imam veliku oklagiju, tanku koju je moj otac napravio i to mi je ostalo jer on je znao praviti tambure, svirao bećarce i pjevao, jako je bio spretan u tim ručnim radovima, tako da imam tu njegovu oklagiju, tanka je ovako skoro kao prst i s njom razvijem jufku, ja nju smotam, ja ne razvlačim ono kao neke žene, uljem namažem pa onda razvlačim. Ne, ja s brašnom razvijam. To je baš onaj starinski način i to meni ide što kažu - ide mi od ruke'', govori Hanka.

Hanka Paldum - 1 Foto: In Magazin

Hanka Paldum - 8 Foto: In Magazin

Iz kuhinje ide ravno na scenu. Iz djetinjstva u Čajniču – do najvećih pozornica. Upravo zato i ona je dobila počasno mjesto u Art kući sevdaha u Sarajevu. U društvu je tako velikih umjetnika. Njezina karijera obilježena je priznanjima.



''To su bili umjetnici koji su obilježili zaista jedno vrijeme. Na moju sreću ja sam nekako upala u tu neku zadnju generaciju sevdalija koja je dakle njihov put slijedila. To je jedan od mojih odjevnih predmeta dakle koji sam ja oblačila nastupajući i pjevajući sevdalinku na mojim koncertima. Prvi Oscar koji sam dobila, prvi Oscar tv revija u Beogradu, oni su pokrenuli taj Oscar i ja sam ga dobila, to je bilo 80-te. Tu su neke moje zlatne, dijamantske ploče'', priča Hanka..

Njezina priča počinje mnogo ranije – u djetinjstvu. Oduvijek je željela pjevati i baviti se glazbom iako joj se roditelji nisu slagali s time.

Hanka Paldum - 3 Foto: In Magazin

Hanka Paldum - 6 Foto: In Magazin

''Jer sam odrasla u jednoj vrlo strogo patrijahalnoj porodici gdje su roditelji jednostavno radili na tome samo škola. Oni su smatrali da je baviti se muzikom jednostavno jedna lakrdija, nešto što je neozbiljno, nešto što ne garantira nikakvu sigurnost, a plus i zbog nekih eventualno nekakvih moralnih načela što se u to vrijeme smatralo bavit se pogotovo žensko dijete muzikom, da je to malo ispod nivoa i da je to malo nemoralno'', priča Hanka.



''Ali ja sam uspjela da se dokažem, da ostvarim svoje ciljeve i pored svih zabrana da se dokažem da se može baviti i žena i žensko dakle muzikom, nekom umjetnošću i da može sačuvati obraz'', govori Hanka.

Hanka Paldum - 5 Foto: In Magazin

Dugo je prošlo prije negoli su joj došli na nastup. No zato je uvijek imala pomoć brata.



''Član sam bila kulturno umjetničkog društva Bratstvo s 11 godina. To su bile baš te teške muke da se nekako uspijem barem na koji minut tu pojaviti, kasnije sam nekako uz pomoć mog brata mlađeg Ismaila koji mi je pomagao da se nekako iskradem iz kuće - o tome sam mnogo pričala'', priča Hanka.

Kada se Hanka Paldum pojavi na sceni, vrijeme kao da stane. Njezin glas puni prostor, a publika joj vraća aplauzom koji nikad ne prestaje. Nedavni koncert u Zagrebu bio je još jedan dokaz ljubavi između dive sevdaha i njene publike.



''Zaista se veselim, da je moj koncert koji koji sam održala 28.05. prošao sjajno, tražila se karta više, tako da smo odlučili da radimo još jedan koncert, obzirom da nije bilo slobodnih termina prije 18.09. tako da smo uzeli taj termin, ponovno u Zagrebu, u sali koju ja jako volim''.

Hanka Paldum - 7 Foto: In Magazin

Dovoljno je samo reći Hanka, i zato već desetljećima ostaje simbol i kraljica sevdaha.

