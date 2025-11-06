Više od 30 godina na sceni, Gazde otkrivaju kako su dobili ime: ''To je bilo jako pretenciozno u to vrijeme...''

''Još i danas zamiriši trešnja'' i nakon 30 godina još je uvijek velik hit. Otpjevali su je Gazde, a upravo je ona obilježila njihov glazbeni put. Što ima ''Trešnja'', a da se toliko sviđa publici? To je naša Julija Bačić Barać pitala brojne glazbenike koji su se ovoga tjedna okupili na predstavljanju prvog vinilnog izdanja Gazdi.

''Trešnja je baš antologija. Trešnja je ono po čemu nas identificiraju po cijelom svijetu. Već nakon samo par mjeseci od izlaska pjesme, ’95., imali smo drugi koncert u Domu sportova i ljudi su znali doslovno svaku riječ. To se ne događa sto puta u životu'', govori Marko.

Pjesma ''Još i danas zamiriši trešnja'' još i danas je velik hit. Napisao ju je Miroslav Rus, Gazde su je u posljednji trenutak uvrstili na album, a publiku je osvojila na prvo slušanje.

''Bila su teška vremena i bilo je dosta zločestih ljudi, i tako je i krenulo — što to ima u ljudima tužno da ulaze u tuđe živote'', govori Rus.

''Odskakala je od antiratnih poruka u to vrijeme. Ima svoju tešku poruku, jednu sudbinsku priču'', kaže Vladimir Kočiš Zec.

''To je jedna od onih pjesama koje vas odmah zaraze'', misli Denis Dumančić.

Galerija 3 3 3 3 3

In Magazin: Gazde - 2 Foto: In Magazin

In Magazin: Gazde - 5 Foto: In Magazin

Glazbenici su se okupili na promociji prvog vinilnog izdanja Gazdi s presjekom njihovih najvećih hitova. A najviše se razgovaralo o ''Trešnji'', pjesmi koja ih je obilježila.

''To su one neke stvari koje su jednostavno dio tebe i nemaš pojma otkad ni kako su došle. Mislim da će se još jako dugo pjevati i da će još dugo biti tamburaška himna'', rekla je Mia Dimšić.

''Postoji dosta pjesama koje vas instantno oduševe, a onda se s vremenom izgube. Ovo je suprotno — ovo je nešto što ostaje za sva vremena'', dodaje Dumančić.

In Magazin: Gazde - 3 Foto: In Magazin

In Magazin: Gazde - 7 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Naša misica u problemima! Neočekivana situacija nasmijala je sve prisutne

Za sva vremena ostalo je i ime Gazde.

''Ja sam se sjetio tog imena. To je tada bilo jako pretenciozno, ali iz godine u godinu, malo po malo, gradili smo to ime. Mislim da smo ga danas dobrim dijelom opravdali'', otkriva Marko.

Više od tri desetljeća su na sceni — i svih tih godina u istom sastavu.

''Jako puno toga nam se događalo, posebno u prvih deset godina karijere, kad smo iz jednog nepoznatog benda iz neke polu-garaže dospjeli na velike pozornice.''

''U ovoj najezdi tamburaških bendova koji imaju sintesajzere, elektroniku i udaraljke, oni su ostali tipična tamburaška postava — samo s bubnjem. To je ono što ja volim i što je, po meni, prava tamburaška glazba'', govori Zec.

In Magazin: Gazde - 8 Foto: In Magazin

In Magazin: Gazde - 6 Foto: In Magazin

''Oni su toliko veseli na tim svirkama, toliko su povezani — kao neka ekipa još iz srednje škole koja je ostala zajedno. Ista postava toliko godina, to je za svaku pohvalu'', kaže Sandi.

''Oni su bili prva tambura koja je uspješno koketirala s popom, rockom i country prizvukom. I kao takvi su stvarno najbolji

Kožne hlače na pozornici, a u ruci tamburica — Gazde su od svojih početaka pozornost privlačili i stajlingom.

''Mijenjali smo i mi to. Na početku smo bili u varijanti kožna jakna i kožne hlače, pa baloneri, pa bijele majice... a sad u zadnje vrijeme imamo neki individualni stajling.''

In Magazin: Gazde - 4 Foto: In Magazin

A koliko je gazda otkako su se oženili, dobili djecu...?

''Radimo reviziju koliko nas ima — mislim da je trenutno stanje 19 djece!''

Godine prolaze, ali njihovi hitovi ne stare. Zato je ovo tek prvih trideset ove vesele sedmorke.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Kovačićeva Izabel podijelila neodoljive prizore s nasljednicima, imali su iste outfite!

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Zanimljivosti Tko je srpska predstavnica na izboru za Miss? Njeno podrijetlo potaknulo je raspravu

Pogledaji ovo Celebrity Koliko je zapravo potrošila? Ella Dvornik iznenadila mnoge svojim priznanjem

Pogledaji ovo Celebrity Kovačićeva Izabel podijelila neodoljive prizore s nasljednicima, imali su iste outfite!