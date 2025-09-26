Neki su prijavu čekali tri godine, dok su drugi Masterhef odgodili zbog vjenčanja

Svi oni su se ipak odvažili okušati u najpoznatijoj kuhinji u Hrvatskoj. Predstavljamo drugih sedmero kandidata, koji su uspjeli izboriti svoje mjesto u ovom kulinarskom natjecanju. Više u prilogu Dijane Kardum za IN magazin.

Proći dva kruga izazova bio je to zadatak koji je 11 kandidata u timu najdugovječnijeg člana žirija MasterChefa Stjepana Vukadina moralo ostvariti da bi prošlo među 7 najboljih.

"Pa ja nisam nikako htjela raditi sa ribom. Htjela sam Marija za mentora, no eto zadesio me Stipe. Htjela sam biti šaptačica stakeovima, a izgleda da ću bit šaptačica ribama, a to nije nešto što mi je sada ono najsretnije rješenje", poručila je Renata Burić.

No na kraju joj je ipak bilo sretno rješenje jer je uspjela izboriti svoje mjesto među top 21. Za neke je taj put bio ne samo izazovan već i dugotrajan jer su prošle godine do prijave.

"Pa već tri godine želim MasterChef tako da eto, ovu godinu sam rekla - to je to, da nešto napravim od sebe", riječi su Anamarije Hlevnjak, dok je Antonija Rittuper otkrila: "Ja sam htjela sudjelovat već lani i preklani ali moj muž me zaručio prošle godine, pa sam se morala baviti organizacijom vjenčanja, a ne prijavom na MasterChef."

Sad je napokon vrijeme – za kuhanje, za snove, i za nove početke.

"Najviše se veselim izgrađivanju novih prijateljstava i učenju novih kulinarskih tehnika i znanja", otkrio je Vjeko Krsnik.

"Od sudjelovanja u showu očekujem da puno naučim i da se proguram na sceni kuhanja", kazao je Ivan Capan, koji se kuhače primio s 14 godina

Damjan Tepić je imao tek 10 kad se okušao u kuhinji. No prvi pokušaji s kolačima nisu baš slavno prošli.

"Bili su neki kolači koji nisu ispali baš onako kako treba. Zapravo ono u porodici su kuhali svi i majka i baka i sestra, ali generalno ja sam volim eksperimentirati i sastavljati iz više recepata jedan onako svoj."

Svim kandidatima jedna je stvar zajednička - ona prema kuhanju. Ali ideje za nastavak su prilično različite.

Barbara Grubišić ima jednu vrlo zanimljiv spoj interesa: "Imam jednu ideju spojit frizerstvo i kulinarstvo pa ćemo eto vidjeti kako će to ispast. U svom salonu sam dosta svojim mušterijama kuhala, živjela sam u kući ispod mi je bio salon tako da bih ih dosta često nahranila i došla je tu ta ideja."

Mjesta u daljnjem natjecanju sve je manje. A tko će ondje završiti, ne propustite pratiti već večeras u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV.

